¿Otra vez violencia en la NFL?

Eduardo Ruiz

Hubo una racha donde muchas de las notas que leía dentro de la NFL no era nada referente a lo demandante del deporte, ni a un objetivo de una organización buscando estar en postemporada, cambio de reglas...en fin no era nada positivo y debo confesar que comenzó a hacer mella en lo que ocurría y lo que se debería hacer en la liga.

Noticias que iban desde jugadores portando armas, manejando en estado de ebriedad, agrediendo a guardias de seguridad, a sus parejas, todo por un brote de enojo mal manejado o simplemente falta de educación.

El tema por supuesto es complicado y no se debe tomar a la ligera y la NFL con el paso de los años fue tomando medidas no de reacción sino prevención. Tristemente hoy veo que no se ha erradicado en su totalidad.

Ocurrió con Derrius Guice, ex jugador de 23 años de Washington Football Team. El jugador enfrenta múltiples cargos por violencia doméstica y ha salido bajo fianza tras pagar una fianza de 10 mil dólares.

Washington no dudó en deshacerse del jugador tras comprobarse que agredió en múltiples ocasiones a su pareja, física, verbalmente y arrojando su teléfono celular. El caso seguirá su desarrollo pero lo que debe hacer la NFL es seguir sin permitir este tipo de acciones.

La falta de diálogo y el recurrir a la violencia jamás será algo que sea la solución ante cualquier circunstancia y mucho menos abusar de una posición de poder para hacer menos a otra persona. La liga busca cambiar su imagen y sobre todas las cosas ser un modelo de comportamiento ante la sociedad de un jugador que se desarrolla integralmente a través del deporte.