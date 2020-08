En la Tower para el futbol americano colegial

Por Eduardo Ruiz



El fútbol americano colegial comienza con medidas para evitar poner en riesgo a sus estudiantes

atletas. Dos de las grandes conferencias en el futbol colegial han tomado medidas que podrían

enmarcar el curso de los deportes en la Unión Americana, de forma unánime han pospuesto, hasta



el verano, las actividades sin confirman que llegado el plazo se lleven a cabo. Se trata de Big Ten y

Pac – 12 que cancelan sus actividades en otoño.

¿Qué podría tener como consecuencia dichas cancelaciones?

Lo principal es la salud, sin duda pero también que los estudiantes atletas en su gran mayoría



están becados por representar a su universidad y de no hacerlo ¿qué pasaría con ese rubro?

Los estudiantes comenzaron a mandar mensajes desde el fin de semana a través de redes sociales

con el #wewanttoplay y no solamente ellos sino que hasta los mismo entrenadors como Ryan day

de Ohio State, Jim Harbaugh de Michigan, James Franklin de Penn State o de Nebraska Scott Frost

buscaban que se llevara a cabo la temporada.

Búsqueda que quedó en meras intenciones después de que se confirmara que se citaron

preocupaciones medicas por la pandemia, específicamente problemas en el corazón de personas

jóvenes que estaban infectados.

Esto declaraba el comisionado (Big Ten) Kevin Warren.

“As time progressed ... it became abundantly clear that there was too much uncertainty

regarding potential medical risks to allow our student-athletes to compete this fall “We

know how significant the student-athlete experience can be in shaping the future of the

talented young women and men who compete in the Big Ten Conference. Although that

knowledge made this a painstaking decision, it did not make it difficult. ... Everyone

associated with the Big Ten Conference and its member institutions is committed to

getting everyone back to competition as soon as it is safe to do so.”

“Conforme avanzó el tiempo, se hizo claro que existía mucha incertidumbre con respecto a los

riesgos médicos de permitir a nuestros estudiantes atletas competir este otoño. Saben lo

significativo que puede ser para el atleta-estudiante la experiencia de moldear su futuro para

hombres y mujeres el competir en la conferencia Big ten. Ese conocimiento también hizo mucho

más complicada tomar esta decisión. Todos los relacionados con la conferencia big ten y sus

instituciones están comprometidos en traer a todos de vuelta a competir en cuanto sea seguro hacerlo”