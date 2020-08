Más sabe el diablo por viejo

Siempre que se piense en Nueva Inglaterra vendrá ipso facto a la mente, a nuestro colectivo sin importar que seas aficionado o no como es mi caso de esta organización, el binomio Brady-Belichick y lo que consiguieron a lo largo de 20 años. Hay que ser claros, que no apoyes a esa organización no significa dejar de lado los récords, triunfos, títulos divisionales, apariciones en Super Bowls además de los anillos conseguidos.

Ante la ausencia de ese binomio, la llegada de Cam Newton, además de que están Jarret Stidham y el veterano y eterno suplente Brian Hoyer; la pregunta necesaria es: ¿quién ocupará la posición de QB titular?

Esa pregunta se la hacen a Belichick el día de hoy en la conferencia de prensa y sorprendentemente no utiliza sus tan comunes respuestas que no llevan a ningún lado, la contestó y fue honesto. “El usará al jugador que haga ganar al equipo” dentro de esa ambigüedad, de esa contestación con múltiples interpretaciones (no va a decir que quiere perder ni que se acabó la racha de temporadas ganadoras consecutivas de Nueva Inglaterra) se aclara un poco el panorama.

“Look, I always say, I’ll do what I think is best for the team, what gives us the best chance to win. So, whatever that is, I would certainly consider that. If it’s run unbalanced line, or double unbalanced line, or 23 personnel. Whatever it is. If it helps us win, then I would consider anything

Mira, como siempre he dicho, haré lo que sea mejor para el equipo, lo que nos otorga más probabilidades de ganar. Así que lo que esto sea, lo consideraré seriamente. Si es usar una línea desbalanceada, lo que nos ayude a ganar, consideraré todas las opciones.

Hay que recordar que no habrá pretemporada y la única medida real para conocer el manejo de la ofensiva es en los entrenamientos y si alguien pone peculiar interés en las repeticiones, en el dominio de un sistema, en sacarle el máximo jugo a un jugador y no a un nombre es Belichick. La respuesta puede dejar en claro que la ventaja (por menor que sea) la lleva Newton sin embargo no se ha decantado por ningún jugador; fomentando la competencia interna y sobre todo en beneficio del equipo.

Por eso decía, más sabe el diablo por viejo…

Por: Eduardo Ruiz