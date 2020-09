El diablo se esconde en los detalles

El poder de las redes sociales hoy en día es magnificar un mensaje, video o idea a través del tráfico de los usuarios en dicha red. Pero también muchas de las ocasiones funge para poder tomar el fragmento de una declaración y hacerla viral, que le de la vuelta al mundo y provoque en los usuarios reacciones ante solo una parte de lo que se quería decir.

Es lo que ocurre con Kirk Cousin después de que se hiciera viral una parte de un podcast (10 preguntas con Kyle Brandt) que subraya “una parte” de la entrevista que le hicieron hace tiempo y saliera al aire hasta el 1 de septiembre. Comentó no temerle ni remotamente a un virus que causó una pandemia mundial y que ha matado a 185.000 estadounidenses.

Por esa razón el equipo mueve la fecha en que estaba programado que el jugador atendiera a los medios -originalmente era el jueves-. A lo largo de los casi catorce minutos que duró la conferencia de prensa bombardearon a diestra y siniestra al jugador que declaraba:

“Lo que estaba tratando de decir en ese entonces, es cierto, probablemente no fue tan claro como me hubiera gustado. Lo que volvería a hacerme eco ahora es que si bien el virus no me da una gran cantidad de miedo personal, todavía hay una gran razón para que me dedique a usar una máscara y al distanciamiento social y a lavarme las manos tan frecuentemente como puedo y siguiendo los protocolos que se han establecido”.

Mi única recomendación para todos los que usamos redes sociales es no irnos directamente con la tendencia o la sintaxis de una declaración sino ir a la fuente, puede ser que al final sea cierto lo que se publicó pero muchas de las veces son fragmentos seleccionados con la única intención de generar tráfico. Entre que son peras o manzanas, el jugador hoy aprovechó estar en el ojo del huracán para aclarar lo que había dicho.