Marshwan nos cuenta un cuento

Los comerciales son sin temor a equivocarme la parte favorita de los aficionados estadounidenses (y de millones alrededor del mundo) el día del Super Bowl; donde grandes corporaciones invierten estratosféricas cantidades para aparecer en la pantalla chica, tener remembranza e incrementar sus ventas a lo largo del año.

Y relacionando el tema de Super Bowl y comerciales me llevan a Marshawn Lynch. Ese corredor descomunal en su etapa con Bills y Seattle donde detenerlo era casi imposible y que a lo largo de una semana (la del Super Bowl) fue también imposible hacerlo hablar más allá de la letanía: “estoy aquí para que no me multen”.

Bueno ese personaje, porque aparte de ser jugador es genio y figura, aparece en la nueva campaña de una marca de papas con “sabor nacho” que espero ubiquen, bueno pregunté si podía decirlo y me contestaron que sí, así que Lynch aparece en la nueva campaña de Doritos al igual que figuras de la NFL promocionando el arranque de la temporada (la noche previa al arranque de la temporada, es el nombre de la campaña).

Así que lo único que me queda es contar los días para que arranque y disfrutar a un personaje y ex corredor de la NFL que si algo sabe hacer es hablar cuando quiere y sobre todo como quiere.

Por Eduardo Ruiz.