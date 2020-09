Pittsburgh y sus llamativos videos

Después de festejar los 210 años de la independencia de nuestro país, las redes sociales sirvieron para hacer virales un par de videos con jugadores de los Acereros de Pittsburgh, uno con JuJu Smith Schuster y otro con Zach Banner.

El primero, el de JuJu, fue con la bandera de nuestro país deseándole a todos los mexicanos un feliz día de la Independencia, contenido que por supuesto aficionados de Pittsburgh disfrutaron y dibujó una sonrisa en todos ellos.

El segundo, el de Zach Banner, con una noticia que quizás les desdibujó un poco el júbilo anterior: se confirmó la gravedad de la lesión de Zach Banner. Fue en el cuarto cuarto del partido del lunes por la noche donde necesitó asistencia para abandonar el emparrillado y horas después se confirmaba una lesión que necesita quirófano para reparar el daño en el ACL (lesión del ligamento cruzado anterior).

El tackle que esta en su cuarto año y le ganó la titularidad a Chukus Okarofor, confirmaba la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“I’m going to get over this. I’m excited about my recovery process and I’m going to come back even stronger next season. It’s another obstacle that I’ve got to get over.”

Last night I showed I belong in this league. I’m very optimistic about the future, and excited to be back stronger and better next year.#HulkSmash pic.twitter.com/F1W2KcNgVW — Zach Banner (@ZBNFL) September 15, 2020

“Superaré esto. Estoy emocionado por mi proceso de recuperación y regresaré la siguiente temporada aún más fuerte. Es otro obstáculo que superaré".

Así que las redes sociales han servido como megáfono para estar más cerca, o al menos esa sensación nos produce, de los Acereros de Pittsburgh.

Por Eduardo Ruiz.