No seas Burrow

La segunda derrota de los Bengalíes de Cincinnati esta temporada trae un buen sabor de boca. Una vez más, el equipo compitió y se quedó muy cerca de llevarse la victoria por segunda semana consecutiva. Algunos mientras lean podrán decir: ¿eso cómo es una buena noticia?

La respuesta es muy sencilla. En la posición de quarterback tienen a la primera selección global llamado Joe Burrow que en un par de semanas ha demostrado el potencial que tiene para ser no solo la nueva cara de la organización, también para poder cimentar un futuro mucho más alentador que el presente.

El jueves por la noche lanzó sesenta y un veces, sesenta y una además de que el rubro a destacar es sin cometer errores y tres pases de anotación. Cuando se leen esas estadísticas inmediatamente al colectivo llega ¿entonces por qué perdieron? Porque su ataque terrestre fue nulificado, consuguió solo 68 yardas, además de que la defensa tiene que parar a como de lugar al rival. Ambas cosas deberán ser fundamentales para pensar en un desenlace distinto en la semana 3.

En la conferencia de prensa después del partido, Joe Burrow sacó a relucir su personalidad y la forma en la que el novato lidera a este equipo. Asumió la culpa y todas las críticas a su persona.

“Solo perder, perder no es tan divertido. Creo que esta es la única vez en mi carrera dentro del deporte que he perdido dos partidos consecutivos, no se siente bien. Sé que los muchachos están dolidos y regresaremos a trabajar mañana y cambiarlo para que esté bien. Perder es inaceptable para mí, para todos, para el coach Taylor, para todos en esta organización así que tendremos que arreglarlo”

Así que lo demostrado por el novato Burrow es una bocanada y un refrendo de que fue una buena selección de cara a un panorama menos oscuro para esta organización. Llevó el ritmo y las riendas de una ofensiva que tiene que mejorar y necesita apoyo de su defensa para tener la primera victoria de la temporada 2020.