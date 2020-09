Kaepernick sigue sin trabajo. En fin, la hipocresía.

¿Jeff Driskel? ¿De verdad alguien en su sana mente cree que Jeff Driskel es un mejor quarterback que Colin Kaepernick? Me cuesta creerlo. Me es difícil imaginar que una liga que usa las estadísticas de una forma tan avanzada tenga la certeza que Driskel es una mejor opción para guíar a tu franquicia, que Colin Kaepernick.

Entiendo el punto en contra, de verdad lo hago. De la última vez que Kaepernick jugó un partido de NFL (2017) han cambiado muchas cosas. Jugadores se han retirado, otros han llegado. Los coaches han cambiado y al igual las tendencias de la liga. Pero justamente este último punto es el que más favorece el argumento para que “Kaep” vuelva a la NFL.

En este momento, pocos podrían argumentar que los quarterbacks más entretenidos y eficientes por su diversidad de recursos son Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Deshaun Watson, Russell Wilson, Dak Prescott o Kyler Murray. Si me apuras hasta Josh Allen o, lo que parece, la versión renovada de Cam Newton. Quarterbacks de doble amenaza que los puristas siguen sin adoptarlos como lo que son, la actualidad de la liga. Jugadores capaces de cambiar el rumbo de un juego por su habilidad para crear peligro con las piernas tanto como con sus brazos. Y ahí, Kaepernick fue uno de los precursores.

En 2013, año en que Colin fue titular, era una apuesta arriesgada echar todas tus canicas a un quarterback así. En 2020 parece que es la opción más rápida hacia la victoria.

Claramente no es una regla, hay jugadores que siguen ganando con el estilo clásico. Como Aaron Rodgers, Drew Brees y, por supuesto, Tom Brady. Pero para un equipo como los Broncos que acaba de perder a su quarterback titular por una lesión, no suena como una mala idea intentar seguir la tendencia de los quarterbacks de doble amenaza. Si bien entiendo que implicaría un gran cambio de esquema y estrategia firmar a alguien así en la semana dos de la liga, no hacerlo es prácticamente tirar la toalla y tus posibilidades de competir.

Entiendo que a Denver no le convenza la idea de mutar su ofensiva por Colin Kaepernick, pero claramente es mejor cambiar el “playbook” y tener una oportunidad de ganar tus juegos que mantener todo igual y fracasar. Hundirte con la tuya es un concepto muy romántico, pero en las oficinas deportivas no continúas a base de romances, continúas a base de resultados. Ya son muchas temporadas que Broncos ha estado sumido en la mediania de la liga, la presión empieza a aumentar sobre John Elway y a pesar de ello, parece que él no tiene la más mínima intención de darle a Kaepernick una segunda oportunidad en la liga a pesar de que hace unos meses, el comisionado de la NFL nos hizo creer que su regreso estaba más seguro que nunca.