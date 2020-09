Broncos y Giants mueven ficha tras sus lesiones

Cómo era de esperarse tras las múltiples bajas de jugadores después de la segunda jornada de la liga, los equipos han empezado a mover ficha para reemplazar a aquellos que no volverán el resto de la temporada o algunas semanas.

¿Se acuerdan de Blake Bortles? Bueno pues el ex quarterback de Jacksonville Jaguars y los Rams de Los Angeles está de vuelta en la liga. Firmó contrato con los Broncos de Denver que necesitaban un quarterback tras la lesión de Drew Lock. No tenemos la certeza que Bortles sea mejor que Kaepernick, pero a esta altura parece que Denver no está muy preocupado por competir.

De igual forma Devonta Freeman, el corredor que el año pasado era de Atlanta y quien estaba sin equipo desde el mes de marzo, se arregló con los Giants de Nueva York que les urgía un corredor que llevara la carga que ha dejado vacante Saquon Barkley. Devonta Freeman firmó por un año y 3 millones de dólares e incluso podría debutar este mismo domingo contra los 49ers de San Francisco.

Hablando del equipo de la bahía, firmaron a Ezekiel Ziggy Anzah, el pass rusher ex de Detroit y Seattle firmó con los niners que esperan de esta forma hacer más ligera las bajas de Nick Bosa y Solomon Thomas.

Esas son las primeras firmas y las más importantes después de la negra semana dos que dejó la NFL. Es obvio que hagan el intento y válido que esperen un buen rendimiento de estos tres jugadores, pero no tengan ninguna duda, las expectativas y el panorama para estas tres franquicias ha cambiado definitivamente y para mal.