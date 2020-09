Joe Burrow cumplió su palabra

La semana dos de la temporada regular de la NFL Joe Burrow, el quarterback de los Bengalíes, primera selección global declaraba: “nunca antes en mi vida en colegial había perdido dos partidos consecutivos, perder apesta” y al parecer sus deseos de no conocer otra derrota se cristalizaron la siguiente semana pues no perdió su equipo, empató; sus deseos fueron órdenes.

Cincinnati recibió a Filadelfia en la jungla y a pesar de que en general dominaron el partido, el marcador no lo reflejaba, estaban 23-23 por lo que tuvieron que recurrir al tiempo extra. Ahí a pesar de tener más tiempo el balón tuvieron que despejar en cada una de sus posesiones y tras diez minutos extras del partido así terminaría, empatado.

Una semana más Joe Burrow demuestra que Cincinnati no se equivocó al seleccionarlo en el Draft, lanzó 44 ocasiones (completó 31), registró 312 yardas y dos anotaciones pero una vez más sorprendió al mundo en la conferencia de prensa posterior al partido: “es una derrota para mí, no ganamos”, declaró el ex de Ohio State.

Siempre han dicho que el diablo se esconde en los detalles y hay mucho que mejorar antes de que Cincinati pueda registrar su primera victoria en esta temporada.