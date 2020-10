Marlon Humphrey es un nuevo cuervo millonario

Hay un jugador que tiene múltiples razones para estar feliz, es más, millones de razones para recordar con mucha alegría y felicidad el primero de octubre del 2020. Marlon Humphrey estará ligado durante mucho tiempo (siete años) a Maryland y a “los Cuervos de Baltimore”.

La organización acordó junto al jugador una extensión de contrato por cinco años y 97.5 millones de dólares, de los cuales 66 son totalmente garantizados. Tras el anuncio de la extensión de la relación contractual, esta fue la primera reacción del nuevo multimillonario cornerback Marlon Humphrey:

“Es increíble firmar este acuerdo y saber que por los próximos años seré un cuervo. Desde que he estado aquí, he disfrutado esta organización; la ciudad, los aficionados y la gente que me rodea. Así que era muy importante para mí seguir siendo un cuervo”.

Después de este acuerdo me da el pretexto perfecto para repasar a los jugadores mejor pagados en la posición y quedan de la siguiente manera:

1.- Jalen Ramsey tendrá 20 millones de dólares al año.

2.- Marlon Humphrey tendrá 19.5 millones de dólares al año.

3.- Tre´Davius White tendrá 17.5 millones de dólares al año.

Así que Marlon tiene un gran recuerdo que podrá compartir con sus nietos cuando voltee a ver este 2020 a la distancia, así como distancia es la que se está creando junto a una tendencia salarial en la secundaria con estos nuevos contratos multimillonarios dentro de la NFL.