Para Bill Belichick este es el mejor jugador de la liga y nadie puede contradecirlo

Me levanto, busco información del deporte que me gusta mientras desayuno y de repente me encuentro con esto. Uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL hablando acerca de un jugador: ”...el mejor que haya visto jugar en mi carrera”.

Una carrera que empezó hace más de cuatro décadas y un lustro, 45 años como profesional y pensar que es el mejor que ha visto jugar, inclusive mejor que Rob Gronkoswski, ahora jugador de Tampa.

Todo esto viene después de la declaración de Bill Belichick, entrenador en jefe de los Patriotas:

“Es un gran jugador. Hace todo bien. Lo pongo como el mejor de la liga, punto. Su habilidad para correr, atrapar, abrirse después de la recepción, bloquear, todo lo hace en gran nivel. Es tan bueno como cualquiera que haya entrenado o tan bueno como cualquiera contra el que hayamos jugado”, declaró el experimentado entrenador.

Pero ahí no se detiene la justificación del ‘coach’ al defender su punto:

“No creo que haya un ala cerrada en la liga, y hemos visto muchos buenos y he tenido muchos buenos, pero no creo que haya nadie en la liga que haga todo tan bien en general como él. Simplemente no tiene puntos débiles en absoluto. Simplemente es sobresaliente en todos los aspectos del juego”.

Me levanto con la sorpresa de que uno de los mejores entrenadores en la historia reconoce a un jugador y nadie puede poner sus declaraciones en duda. Independientemente de favorecer al equipo en el que entrena, cuando Bill (futuro integrante del Salón de la Fama) reconoce talento, nadie puede decir lo contrario.