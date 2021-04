Cleveland recibe con los brazos abiertos el Draft NFL 2021

El escenario principal de 90 pies de altura, tendrá como fondo el Lago Erie, que se convertirá en eje central de las festividades de este año. En este lugar, Roger Goodell, comisionado de la liga, anunciará y saludará a las mejores selecciones una vez que se mencionen sus nombres, en este Draft NFL 2021.

La NFL contará con prospectos adicionales que participarán de forma remota desde sus hogares en todo el país; todo esto basado en el éxito del Draft virtual del año pasado.

El Draft Theatre actuará como una zona de visualización privilegiada del escenario principal y recibirá a los invitados, incluidos los seleccionados para el exclusivo “Inner Circle”. Los fanáticos seleccionados para este exclusivo círculo serán elegidos por cada uno de los 32 clubes de la NFL. Servirán como embajadores del draft del equipo.

La actuación de artistas como Kings of Leon, el canto del himno nacional de Ann Wilson y de la cantante principal de la banda Heart, se transmitirán en NFL.com, en la aplicación de la misma, y en vivo en la página de Facebook de la NFL.

El Draft NFL 2021 será un evento muy especial en Cleveland

Acercarse al draft será complicado, pero restaurantes y bares estarán abiertos si siguen las medidas obligatorias tanto dueños como fanáticos sin boletos.

La NFL realizará una serie de esfuerzos en la ciudad y sus alrededores como: una distribución especial de alimentos en asociación con Campbell´s Soup; plantarán árboles en los Cleveland Metroparks, y se iniciará la renovación del campo de futbol en Shaw High School en East Cleveland, entre otros.

También el Salón del Rock estará abierto para recorridos durante el Draft; este tiene una exhibición llamada The Biggest Show on Turf: 55 years of Halftime Shows.

Entre 45 y 50 millones de fanáticos tendrán sus ojos puestos en este especial y diferente Draft NFL 2021.