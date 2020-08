Jugador de la NFL que usa el ’10' por Lionel Messi

Ciudad de México.- Deandre Hopkins es uno de los mejores receptores de la NFL y reveló la razón por la que usa en número 10.

En una entrevista que realizó en actual jugador de Arizona, confesó que una de las razones por las que porta el ’10' es gracias al astro argentino, Lionel Messi.

No cabe duda que Messi no solamente inspira a los amantes del futbol, su talento no conoce de fronteras y grandes estrellas de la NFL reconocen que lo que hace Messi no lo hace nadie.

“Messi obviamente es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Es pequeño, ya saben, no es el más alto. Siento su mentalidad es de tener todo en contra”, confesó Hopkins.

Además de Lionel Messi, la razón principal por la que Hopkins usa el 10 es gracias a su primo que estuvo en prisión 10 años.