Pero si hay que ser...

Se dio a conocer la razón por la que Tyrod Taylor no pudo estar activo para el partido de la semana 2 de la temporada regular de la NFL. Al principio pensé que se trataba de una broma o esas versiones en línea que tienen más fantasía que realidad pero después de que se publicara la misma historia pero por los insieres del equipo no me quedó más que una cara de asombro total.

Resulta que Tyrod Tylor tiene un problema en una de las costillas y para que pudiera jugar el domingo pasado el médico del equipo le iba a inyectar un analgésico para aminorar las molestias a lo largo del camino pero: oh sorpresa; lo inyecta mal y debido a esa negligencia le perfora el pulmón.

Es por esa razón que no estuvo con la ofensiva de los LA Chargers contra los Jefes de Kansas City y ahora con esta noticia no sorprende a nadie que se lleve día a día la condición de salud del jugador por lo que será muy factible que contra Carolina esté nuevamente Herbert, con la diferencia que se convertiría en el primer juego que inicie como titular.

Por Eduardo Ruiz/Azteca Deportes