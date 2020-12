¿Qué superestrella merece ganar el MVP de la Temporada de la NFL?

La conversación del MVP en la NFL inicia desde la época de transacciones en el mes de marzo a pesar de que, es hasta diciembre cuando realmente tenemos certezas de quienes son realmente aspirantes. Este año, es el perfecto ejemplo de por qué no se puede “cantar” a un ganador ni en pretemporada, ni a inicios o mitad de temporada.

Si la temporada 2020 hubiera durado 6 semanas, el MVP unánime y sin discusión, habría sido Russell Wilson gracias a una racha en la que acumuló victorias, yardas, touchdowns y actuaciones espectaculares algunas de ellas en horarios estelares. Lastimosamente para ‘Russ’, la temporada dura 10 semanas más y a la mitad su globo se empezó a quedar sin aire al grado en el que en algún punto fue el quarterback con más entregas de balón. Buen intento, pero no será este año.

Justo cuando se desinflaba el globo de Wilson, empezaron a ganar fuerza el de los corredores Dalvin Cook y Derrick Henry. Cada uno en su particular estilo son la piedra angular de las ofensivas de sus equipos. Minnesota es un equipo lento y predecible sin Cook, Tennessee un equipo difícil pero no imponente. Cuando alinean, sus equipos son capaces de jugar como contendientes. Pero lamentablemente esta posición solo gana el premio si consiguen algo histórico y no parece que vaya a suceder este año.

Los únicos dos constantes y productivos a alto nivel han sido Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. Los números son casi idénticos, por ello el juicio se mueve a un nivel más subjetivo. Desde ese ángulo, es evidente que Rodgers ha hecho más con menos. Tanto jugadores como coaches son mejores en Kansas City y, realmente Mahomes no ha jugado al súper nivel que lo hizo ganar el premio hace dos años, mientras A-Rod ha estado prácticamente infalible.

Queda tiempo, pero en esta carrera de dos caballos, Rodgers lleva una cabeza de ventaja.

Pedro Dominguez

Azteca Deportes.