Pánico en los Acereros de Pittsburgh: El Ritual Podcast, NFL

Después de ganar 11 partidos de de manera consecutiva, registrando una marca histórica, los Acereros de Pittsburgh han caído en un barranco que no parece tener salida, de cara a los playoffs de la NFL.

La organización de los Steelers está preocupada por las bajas y el nivel del equipo en las últimas semanas, que terminó por convertirse en una crisis tras la derrota ante los Bengalíes de Cincinnati, quienes dominaron a uno de sus máximos rivales en lo físico y lo emocional dentro de la cancha.

¿Logrará el equipo de Mike Tomlin, de la mano del quarterback Ben Roethlisberger levantarse y volver a posicionarse como un candidato al Super Bowl? Lo analizamos en el mejor podcast de la NFL, El Ritual.

Los Patriotas, eliminados por primera vez en 12 años

Para muchos, la era de los Patriotas de Nueva Inglaterra finalizó por completo con la salida de Tom Brady, ahora pasador de los Bucaneros de Tampa Bay. Para otros, esto solo ha significado un cambio generacional que tarde o temprano le dará frutos a la farnquicia de Foxborough para volver al protagonismo en los próximos años.

Lo que es verdad es que esta temporada ha estado muy lejos de lo esperado para el equipo dirigido por Bill Belichick. Tuvieron que pasar 12 años para que los Patriotas de Nueva Inglaterra volvieran a quedar fuera de los playoffs.

Cam Newton, nuevo pasador del club, ha sido muy criticado por su inestable desempeño en esta temporada. Él mismo ha reconocido que ha quedado a deber. Pero, ¿todo es culpa de Newton? ¿Deber haber cambios en el equipo?

Lo analizamos en el podcast de El Ritual NFL. Además, detallamos las posibilidades de los Vaqueros de Dallas rumbo a los playoffs, la situación de Mitchell Trubisky con Chicago, y tenemos al 'Coach' Castillo con el análisis de cada semana.

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