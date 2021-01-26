Patrick Mahomes vs Tom Brady: el análisis en El Ritual Podcast

Después de unas Finales de Conferencia muy emocionantes, tendremos un enfrentamiento de lujo en el Super Bowl LV.

El presente y futuro de la NFL, Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs y la leyenda Tom Brady, con los Tampa Bay Buccaneers. En análisis más completo de lo ocurrido en las Finales de Conferencia, y lo que nos espera en el Super Bowl LV, está en El Ritual Podcast, disponible en la plataforma de tu elección.

Brady jugará eldécimo Super Bowl en su carrera, en donde le entregará la estafeta del más grande a Pat Mahomes, quien ha avanzado a dos Finales de la NFL en tan solo tres años como titular en el equipo dirigido por Andy Reid.

Si al principio de la temporada nos hubieran dado a elegir qué enfrentamiento de mariscales de campo hubiera sido el soñado, la gran mayoría hubiera dicho: “Mahomes vs Brady”. El sueño se ha cumplido, y por primera vez en toda la historia de la NFL veremos a un equipo buscar el máximo título en su propia casa, el Raymond James Stadium, en donde residen los Bucaneros.

Tampa Bay consiguió lo que muchos pensaban imposible. Vencer al próximo MVP, Aaron Rodgers, en Lambeau Field. Y lo consiguieron de la mano de una defensiva de miedo, aunado a un buen juego de Brady, a pesar de que sufrió tres intercepciones.

Este podcast analizamos cuál es la situación actual de Aaron Rodgers, y que podría pasar en el futuro inmediato con el emblema y líder de los Empacadores de Green Bay.

Por otro lado, detallamos las malas decisiónes de los Buffalo Bills en su partido ante los Chiefs, duelo que iban ganando pero que terminaron dejando escapar por elecciones polémicas en jugadas que terminaron siendo cruciales.

Bienvenidos nuevamente a El Ritual Podcast, conducido por Gabo Martínez, el ‘Coach’ Castillo, Pete Domínguez y Lalo Ruiz.

