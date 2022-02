El próximo domingo 13 de febrero se llevará a cabo el esperado Super Bowl LVI , en donde además del partido entre los Bengals y los Rams, los reflectores los tendrá el show del medio tiempo, en donde participarán Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blidge.

Hay opiniones encontradas acerca de los artistas convocados para este show, pero no sabremos si el espectáculo será bueno o malo, hasta no verlos en escena.

A continuación algunos de los peores shows de medio tiempo del Super Bowl en toda la historia.

Los peores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl

Black Eyed Peas (2011)

Infame. Los Black Eyed Peas tenían trajes de robot iluminados. Cantaron su versión de “I’ve Had the Time of My Life” y el público parecía decepcionado. Posteriormente llegó el guitarrista Slash a dúo con Fergie en “Sweet Child o’ Mine”. Algo que ha estado lejos de ser bueno.

Maroon 5 (2019)

Fue un año difícil para la NFL porque algunos artistas rechazaron su participación en el super Bowl debido a los escándalos por el caso “Colin Kaepernick”.





Lo mejor que la NFL pudo sacar a la luz fue Adam Levine y su banda Maroon 5. parecía que la banda no estaba muy bien preparada para el momento y ofreció un triste show en donde lo más llamativo fue el Levine se quitara la camiseta.

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton y Tina Turner (2000)

Este grupo de artistas lucía prometedor, pero estuvo lejos de serlo. Ninguno de ellos cantó éxitos que encendieran al público. Phil Collins cantó el tema de la película de Tarzán. Xtina y Enrique decepcionaron con una canción llamada “Celebrate the Future Hand in Hand”. Un show verdaderamente lamentable.

Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Kid Rock, Jessica Simpson y Nelly (2004)

En espectáculo que quedó opacado por la coreografía de “Rock Your Body” en donde Justin Timberlake arranca una parte de la vestimenta de la cantante Janet Jackson. El incidente acabó con la carrera previamente imparable de Janet Jackson y casi mató a Justin también.

La música fue bastante buena, pero las consecuencias fueron fatales. Tanto que pocos recuerdan al resto de artistas que formaron parte del cartel de este Super Bowl.