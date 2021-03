Philadelphia llega a un acuerdo con Jason Kelce

El día de hoy Jason Kelce y las águilas de Philadelphia han llegado a un acuerdo anual con el que ambas partes garantizan tener certeza en la posición de centro de cara a la próxima temporada. Jason es uno de los líderes dentro del equipo y el jugador veterano de 33 años el día de hoy tiene una razón más para seguir haciendo más grande sus aportaciones dentro de la organización además de asegurar que en el proceso de reconstrucción del equipo en lo será uno de los veteranos que deberán pensar en otro lugar para jugar o eventualmente en el inevitable retiro.

A través de la página oficial del equipo se daba a conocer la noticia además de las primeras palabras de Jason Kelce tras el acuerdo:

Estoy muy emocionado de poder regresar el próximo año y jugar nuevamente para las Águilas. Siempre he dicho que seguiré jugando hasta el punto en que ya no y todavía tengo un fuerte deseo de seguir activo en este deporte. Todavía lo quiero hacer. Quiero seguir junto a mis compañeros. Quiero seguir cercano a la organización, a las instalaciones, a los entrenadores. Sigo disfrutando cada aspecto alrededor de este deporte y todavía no estoy en ese punto donde he tenido suficiente. No quería terminar mi carrera después de una temporada como la que tuvimos el año pasado, no se sentía bien. Quiero irme de las águilas sabiendo que la dejo en buenas manos”

Es inevitable el retiro para cualquier jugador profesional y una de las mayores dudas después de que comenzara la reestructura y los problemas que tiene el equipo para cumplir con el margen del tope salarial, era si el centro titular de 33 años y con un solo año de contrato estaría de vuelta. La razón fue una de las pocas constantes en la ofensiva y sobre todo de los mejores en un año en que Philadelphia sufrió a lo largo de la temporada regular.

El acuerdo para el 2021 se estructuró de la siguiente manera: 9 millones de dólares garantizados que se depositan a la cuenta del jugador en el momento de estampar su firma y podría llegar hasta los 12 millones de cumplirse con todas los objetivos individuales estipulados en el nuevo contrato. Así que al menos un año más, el centro Jason Kelce, estará en Philadelphia pero ahora cuidando en todo momento a Jalen Hurts.