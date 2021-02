¿Quién es mejor en su posición, Travis Kelce o Rob Gronkowski? | Super Bowl LV

El Super Bowl LV es este domingo entre Bucaneros de Tampa Bay y Jefes de Kansas City, es llamativo por donde se le quiera ver y la lectura que se le quiera dar. En esta ocasión dejaré pasar de largo el tema de los quarterbacks pero me mantendré en la ofensiva con uno de los duelos que más me llama la atención como a cientos de miles de aficionados de la NFL. ¿Quién es mejor en su posición, Travis Kelce o Rob Gronkowski? Rob no duda en reconocer y asegurar que el mejor jugador de la ofensiva de los Jefes de Kansas City es Travis Kelce.

Partiendo de que el mundo lo entendemos a partir de las comparaciones, así estamos configurados, es mucho más sencillo entender la evolución de un jugador en su posición si partimos de una base o de un lugar en común para poder llevar a cabo esa medición. El día de hoy fue el tema que se puso sobre la mesa en la interacción digital cuando el ala cerrada de los Bucaneros de Tampa Bay, fiel a su estilo habló acerca de su compañero de profesión.

“Una cosa que es muy intrigante sobre Travis Kelce, y nunca antes había visto esto con ningún otro jugador en la NFL, es que Kelce mejora cada año que lo he visto jugar en la NFL”, aseguró Gronkowski.











El año de Travis Kelce fue brutal

No es cuestión de apoyar más a un equipo que otro es simplemente voltear a ver lo hecho a lo largo de esta temporada, un ala cerrada que quedó como el segundo mejor receptor dentro de la NFL, leyó bien… superó casi a cualquier receptor en la liga, menos a Stefon Diggs de los Bills de Búfalo, en yardas por recepción. Además este año termina quinto, el quinto mejor dentro de la NFL en pases de anotación y también quinto en recepciones. Este fue un año de marcas individuales para Travis Kelce estableciendo récords de carrera en yardas por recepción, yardas por recepción y touchdowns en recepción.

Devin White, linebacker de los Bucaneros también se refirió a Kelce y se limitó a decir que harán todo lo posible por frenarlo o al menos limitar su aportación a la ofensiva de Kansas City.

31 años de edad tienen estos dos jugadores Gronk y Kelce aunque con realidades muy distintas. Partiendo de que ambos son muy buenos jugadores uno llega con menor cantidad de lesiones, con más velocidad, con facultades para ser ese factor de cambio en su ofensiva que revolucione y que dañe a la secundaria rival, los dos son muy buenos bloqueando pero donde se excede uno en comparación del otro son las anotaciones en postemporada y el aporte para su ofensiva en esas instancias.

Reiterando que los dos son muy buenos jugadores en esta ocasión el mejor ala cerrada del partido estará vestido de rojo defendiendo los colores de los Jefes de Kansas City.