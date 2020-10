Ravens ahora podría tener la mejor defensa de la NFL

“Los ricos se hacen más ricos” es una frase sumamente común en la NFL para describir la capacidad inusual que tienen los buenos equipos por seguir sumando talento, mientras los demás quedan en ridículo por no aprovechar las oportunidades. El último en hacerlo son los Ravens de Baltimore.

Un receptor élite y un pass rusher, esas eran las dos áreas de mayor necesidad empezando la temporada para Baltimore. En la parte ofensiva no lo arreglaron, pero aún hay tiempo. En la defensiva ya quedó zanjado. Hoy consiguieron vía intercambio al talentoso Yannick Ngakoue, procedente de Minnesota, y así cubrieron ese hoyo en su defensa. Ngakoue apenas este verano salió de una forma turbulenta, por decir lo menos, de Jacksonville. Y aunque su actuación en Minnesota no fue mala, los Vikings claramente no competirán por nada este año y en vez de comprometerse a largo plazo con Yannick, prefirieron deshacerse de él y recolectar activos para próximas ediciones del Draft. Los Ravens, expertos en capitalizar oportunidades así, fueron los grandes ganadores. Solamente dieron una selección de tercera ronda y otra condicional de quinta ronda para convencer a Minnesota, una ganga.

Y ahora, con la llegada de Ngakoue, los Ravens oficialmente están en la pelea por tener la mejor unidad defensiva en toda la NFL. En la línea frontal, entre Ngakoue y Calaias Campbell automáticamente forman una de las mejores parejas de pass rushers en la liga. En segundo nivel, Patrick Queen ha sido un formidable linebacker; cubre, tacklea, recupera fumbles, anota y presiona al quarterback. Por si fuera poco, tienen uno de los mejores backs defensivos de la liga encabezado por Marlon Humphrey y Marcus Peters.

Atención al resto de la liga, si el año pasado Baltimore no pudo llegar al Super Bowl con su ofensiva, este año parece que intentarán hacerlo con su defensa y se ve muy factible.

Foto cortesía USA TODAY Sports