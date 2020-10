¡Se viene el regreso de Antonio Brown a la NFL!

Ciudad de México.- El entrenador en jefe de los Bucaneros de Tampa Bay, Bruce Arians fue tajante ante la prensa y los cuestionamientos de la misma tras la adición de Antonio Brown, aclarando que no fue un lujo que esté en su roster sino más bien una necesidad.

Además de dejar en claro que si sus estrellas no hablaban tras no recibir balones en todo un partido de Tom Brady, “el nuevo” no se podría quejar, refiriéndose a Brown.

Días han pasado y ya pudimos ver el regreso, al menos a los entrenamientos, del receptor nuevamente bajo las órdenes de Brady aunque ahora en una organización diferente. Siempre me han dicho que las primeras impresiones son las más importantes, ya que la gente hace una representación a partir de lo mostrado de como serías, y parece que a Antonio Brown le enseñaron lo mismo tras dejar un buen sabor de boca en el staff de coacheo después del primer entrenamiento.

Le fue bastante bien, y él y yo tuvimos una buena conversación hoy por la mañana. Estuvo en las juntas y está trabajando con Anthony Piroli y los entrenadores de fuerza. Estará listo para la siguiente semana y en una buena forma.

La siguiente semana es clave para Antonio Brown ¿por qué? Enmarca la primera vez que el receptor estará elegible tras cumplir la suspensión de ocho partidos impuesta por la NFL tras violar en múltiples ocasiones la política y código de conducta de la liga. Además cabe aclarar que el ahora jugador de los Bucaneros (al menos por un año que fue el contrato que le ofrecieron) todavía está enfrentando problemas legales tras una demanda civil en su contra.

Así que si todo sigue la misma tendencia parece indicar que Antonio Brown podría estar de regreso en la NFL para el partido contra los Santos de Nueva Orleans el 8 de noviembre además de poder caer como anillo al dedo tras la lesión de Chris Godwin y la cirugía que necesitaron para repararle un dedo roto.