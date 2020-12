Semana 15 de la NFL: Fechas y horarios de los partidos

La NFL está cada vez más emocionante, y esta semana 15 no será la excepción, en la recta final de la campaña 2020.

El primer equipo que aseguró su plaza en la postemporada fue el de los Santos de Nueva Orleans, que se va a quedar con el primer puesto de División Sur de la Conferencia Nacional. En la misma fecha los Jefes de Kansas City obtuvieron su contraseña, y además ya son campeones del Oesta de la Conferencia Americana.

El domingo pasado hicieron lo propio los Empacadores de Green Bay y los Acereros de Pittsburgh (estos últimos a pesar de perder su compromiso de la semana 14), para asegurar su pase.

Sin embargo aún quedan muchos boletos por obtener, y esta semana 15 de la NFL tendrá vibrantes choques. A continuación te compartimos las fechas y horarios de cada partido.

Calendario de la semana 15 de la NFL

Jueves 17 de diciembre

Cargadores de Los Ángeles vs Raiders de Las Vegas | 7:20 PM

Sábado 19 de diciembre

Bills de Buffalo vs Broncos de Denver | 15:30 horas

Panteras de Carolina vs Empacadores de Green Bay | 19:15 horas

Domingo 20 de diciembre

Texanos de Houston vs Colts de Indianápolis | 12:00 horas

Leones de Detroit vs Titanes de Tennessee | 12:00 horas

Osos de Chicago vs Vikingos de Minnesota | 12:00 horas

Halcones Marinos de Seattle vs Washington Football Team | 12:00 horas

Patriotas de Nueva Inglaterra vs Delfines de Miami | 12:00 horas



Jaguares de Jacksonville vs Cuervos de Baltimore | 12:00 horas

Bucaneros de Tampa Bay vs Atlanta Falcons | 12:00 horas

49s de San Francisco vs Vaqueros de Dallas | 12:00 horas

Águilas de Philadelphia vs Cardenales de Arizona | 15:05 horas

Jets de Nueva York vs Rams de Los Ángeles | 15:05 horas

Jefes de Kansas City vs Santos de Nueva Orleans | 15:25 horas

Cafés de Cleveland vs Gigantes de Nueva York | 19:20 horas

Lunes 21 de diciembre

Acereros de Pittsburgh vs Bengalíes de Cincinnati | 19:15 horas