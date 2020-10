Super Bowl LV cambiaría de fecha

Desde que tengo memoria mis padres me han inculcado que es necesario pensar siempre en el futuro, no dejar nada al aire y recuerdo esta enseñanza después de que saliera a la luz de todos los aficionados a la NFL, que la liga tiene un plan de contingencia. Que lo tengan no significa que lo quieran llevar a cabo, sin embargo nunca está de más pensar en todos los posibles escenarios y sobre todo desenlaces.

Esto viene a colación después de que se revelara que uno de los escenarios que tiene la liga tras todos los movimientos en calendario que han tenido que hacer por la pandemia (más de una docena de partidos han sido reprogramados, 12 para ser exactos) es que existe la posibilidad de que el Super Bowl en su edición 55 se lleve a cabo hasta marzo del 2021.

Esto significa que tienen pensado que podrían retrasarlo hasta un mes para evitar que se suspenda y que sea la fiesta que todos los aficionados han disfrutado a lo largo de los años, esto despues del anuncio oficial de que el Pro Bowl no se llevaría a cabo.

Aunque desde hace varios meses era un versión que rodeaba a la liga (la posibilidad de posponer el Super Bowl) por primera ocasión un miembro oficial de la liga lo externa delante de una cámara.

Mark Murphy, presidente y CEO de los Green Bay Packers pone el dedo sobre la llaga al asegurar que el Súper Bowl pueden retrasarlo hasta 4 semanas.

Definitivamente es una opción, preferimos no usarla, nos gustaría jugar y llevar a cabo el calendario como está hasta el momento, tuvimos una reunión de la liga y decidimos cancelar el Pro Bowl, una decisión muy complicada, que se lleva a cabo una semana antes del Super Bowl, así que eso lo hace más sencillo poder atrasar todo y tener una temporada de 18 semanas Mark Murphy, presidente y CEO de los Green Bay Packers

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado de forma oficial y lo único que nos queda es esperar.