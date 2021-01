Super Bowl LV, respaldado por un gran espectáculo

El Super Bowl LV entre dos grandes organizaciones será respaldada por un espectáculo sin igual.



La expresión coloquial: “eso es música para mis oídos” nunca había estado tan atinada o sido tan ad hoc para lo que ocurrirá una vez que conocemos a los equipos que estarán en el Super Bowl LV en el Raymond James Stadium.

Kansas City frente a Tampa Bay en su estadio para todos los amantes del futbol americano es una gran noticia, porque enfrente a dos grandes equipos, porque son el presente y futuro de la liga, porque hay muchas historias alrededor de las organizaciones y se adereza para todos aquellos que se unirán como cada año a la trasmisión del partido porque quieren ver reunidos (aunque en pandemia quizás mute y debería mutar) para ver lo que ocurra en Tampa Bay, Florida.

“The weeknd” en el medio tiempo

El medio tiempo tendrá la actuación del artista canadiense Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido por todos los amantes de la música y seguidores de este artista como: “The weekend” y como cada año siempre se especula y empieza la incertidumbre con respecto a la playlist que utilizará a lo largo de su perfomance.

Debo ser claro que hasta el momento hay hermetismo total (como es común) porque el artista no ha dado a conocer tampoco pistas de lo que podría usar; tampoco hay que ser un genio para saber que tendrá que ser una actuación única, por la pandemia, porque no habrá tantos asistentes y porque es fundamental que sea recordada, que genere remembranza.

Por eso es un hecho que tocará “Blinding lights” “your eyes” “save your tears” últimos éxitos con los que cuenta pero de lo que más especulación existe es si tendremos una versión de “Can’t Feel My Face,” junto a “Starboy”.





Conforme pasen los días veremos o al menos tendremos más certezas con respecto a su actuación pero el artista de R&B ha dejado entrever que todos los aficionados a la música tendrán una experiencia sin igual y yo: le creo.