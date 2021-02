¿Tampa Bay puede ser la próxima gran dinastía de la NFL?

Después de ganar el Super Bowl LV, de una forma contundente, es válido preguntarse si el dominio de los Bucaneros de Tampa Bay se extenderá. Es inevitable pensarlo cada vez que un nuevo equipo se asoma en el pedestal de los campeones, ¿cuánto va a durar?, ¿van a repetirlo varias veces? No importa el deporte o el torneo, es normal ilusionarse, aún más proyectar y jugar al adivino planteando escenarios hipotéticos llevados, normalmente, por la emoción reciente.

Pasó con el Barcelona de Ronaldinho, con el Seattle de Russell Wilson, los Raptors de Kawhi Leonard o las Chivas de Almeyda. Es normal cuando un equipo gana de forma convincente y divertida, imaginar escenarios y “futurear”. Aunque, como fue en el caso de los cuatro ejemplos mencionados, la mayoría de las veces la repetición del éxito no sucede.

Decía Marcelo Bielsa que ganar es la excepción, lo normal es la derrota. Y tiene mucha razón. En las ligas donde se promueve la rotación de éxito, ya sea por mediocridad o por competitividad, es muy difícil repetir gloria con una misma camada de jugadores. De ahí que usemos la palabra “histórico” cuando encontramos grupos de deportistas que lo logran. Como el caso de los Warriors de Curry, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, los Patriots de Tom Brady.

Hablando del caso de Tampa Bay, claro que es válido. Sobre todo porque tienen a un hombre que ya lo logró en otra locación. Hablamos, naturalmente, del grandioso Tom Brady. Para contestar la pregunta rápida: no. No parece que Tampa Bay esté formado para ser una dinastía, entendiendo el concepto de esta como un equipo que consigue tres o más títulos en un lapso de entre 5 y 10 años. No, no parece que Brady vaya a jugar 10 años más. No sorprendería mucho la verdad, pero no luce probable. Ahora, eso es muy distinto a pensar que no pueden repetir campeonato en el futuro cercano.

Tampa Bay tiene una mezcla perfecta de mucha juventud, aderezada por unos veteranos que ya lo único que desean, más que dinero y récords, es gloria deportiva. En este último grupo entran además de Brady, Gronkowski, Antonio Brown y Leonard Fournette. Jugadores que, seguramente están dispuestos a sacrificar algo económico en pos de mantener al grupo. Solo tienen dos jugadores realmente importantes que serán agentes libres: Lavonte David y Chris Godwin. A ambos, ya les dijo el coach Bruce Arians, que no van a ninguna parte. “Se quedan”, diría Piqué.

La continuidad que tendrán, sumado al magnífico nivel tanto en ofensiva y defensiva de sus jugadores, solo llena de esperanza a los aficionados de Tampa Bay. Más, considerando que normalmente, el segundo año de un quarterback en un nuevo equipo suele ser mejor que el primero. Más todavía, si el jugador en cuestión es Tom Brady.

Por Pedro Domínguez/Azteca Deportes