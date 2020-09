The Killers estrenarán la nueva casa de los Raiders

Rubén Ramos Duarte Azteca Deportes

Podrá no haber aficionados en el estreno del Allegiant Stadium de Las Vegas, pero habrá invitado de lujo durante el juego de Saints-Raiders de la semana 2 de la NFL. Drew Brees no será la única estrella que brille en el emparrillado del duelo de “Monday Night”, también de eso se encargarán los hijos pródigos de la “Ciudad del Pecado”: The Killers.















La agrupación tocará un pequeño repertorio durante el medio tiempo, que podría incluir temas como “Mr. Brightside”, “Human”, “When We Were Young”, “Read My Mind” y canciones de su nueva producción “Imploding The Mirage”, tales como “Caution”, de donde destaca una colaboración con Lindsey Buckingham, ex-guitarrista de Fleetwood Mac.









Hace unos días, los liderados por el cantante Brandon Flowers, hicieron público un pequeño set para la BBC desde un edificio panorámico de la “Capital del Juego”, donde incluyeron algunos de los éxitos antes mencionados mientras se veían de fondo tradicionales casinos como el MGM, Mirage, Caesar Palace y Wynn. Algo similar podría esperarse, pero con una producción visual mayor.





El anunció de la presentación se oficializó desde las redes sociales del equipo y de la banda, en lo que se antoja como una puesta en escena musical de calidad para celebrar el estreno del majestuoso inmueble también conocido como la nueva “Estrella de la Muerte” (en referencia a la franquicia de “Star Wars”), palacio de los “Malosos” en su llegada a la “Capital del Juego para esta temporada, tras décadas jugando en California (Oakland y Los Ángeles).

Los Raiders esperan iniciar la temporada 2-0 tras su victoria de la semana inicial ante Carolina y podrían hacerlo ante Nueva Orleans, uno de los principales candidatos al Super Bowl, y qué mejor forma de celebrarlo que acompañado de una de las bandas de rock más populares de las últimas dos décadas, en un evento que pasará a la historia como otra asociación entre la música y el deporte como dos espectáculos.