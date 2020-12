Tom Brady y las noticias alrededor del atleta. Se meten a su casa en Boston

Hay gente que necesita ayuda y en ambos están involucrados el jugador de los Bucaneros de Tampa Bay Tom Brady.

¿Muchos podrán pensar que tipo de ayuda necesita? En uno es víctima y en otro es beneficiario, el juicio de valor lo dejaré de lado.

El lunes por la mañana llegan noticias de Tom Brady desde dos frente diferentes tanto de la zona de Boston y una indirectamente de Boston, Nueva York y Tampa Bay.

Antes que nada quiero dejar muy en claro que no es nada personal en contra de uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte pero una vez más mostró una falta de criterio o al menos de sensibilidad en esta momentos tan complicados. Comenzando el recorrido en Boston se metieron a su humilde morada de más de 33 millones de dólares. Hoy por la mañana la compañía de seguridad privada detectó movimiento dentro del domicilio (que está en venta) y lo reportaron a las autoridades.

Al llegar encontraron a un hombre acostado en un sillón y ahora enfrenta cargos por irrumpir y entrar en la noche con la intención de cometer un delito grave, intento de hurto y allanamiento; además de que ya tenía más historial dentro del área de Boston. Muchos podrán decir ¿qué culpa tiene el jugador? En todo caso él sería la víctima y aquí tendrían toda la razón.

La antigua residencia de nuestro eterno Patriota de Nueva Inglaterra Tom Brady

No sé, porque aun no se revela la información, cuales fueron los motivos para que Zanini Cineus decidiera entrar a la residencia ni las intenciones que tuviera. Lo único que ha salido a la luz es el comunicado de prensa a través de redes sociales de la policía de Brooklyn donde narraban los hechos:

“Esta mañana aproximadamente a las 5:55 A. M., Varias unidades de la policía de Brookline respondieron a una llamada de radio para una alarma residencial en 112 Woodland Road, la antigua residencia de nuestro eterno Patriota de Nueva Inglaterra Tom Brady y su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen. Nuestros despachadores de seguridad pública informaron a las unidades de respuesta que se activaron varias alarmas y que estaban monitoreando a un sujeto en la cámara. Dispatch actualizó las unidades policiales a su llegada que el sujeto estaba ahora en el sótano, sentado en un sofá".

“Las unidades que respondieron recibieron el código de acceso y pudieron acceder a la propiedad. Los oficiales fueron inmediatamente al sótano y localizaron al sujeto, quien estaba acostado en el sofá en medio de la habitación”.





“Los oficiales arrestaron a Zanini Cineus, de 34 años, anteriormente de Brockton, MA, pero actualmente sin hogar. El Sr. Cineus está siendo acusado de allanamiento de morada y entrada en la noche con la intención de cometer un delito mayor, intento de hurto y allanamiento. Probablemente será procesado en el Tribunal de Distrito de Brookline más tarde hoy. Además, el Sr. Cineus tenía varias órdenes judiciales activas en el Tribunal de Distrito de Wrentham derivadas de incidentes que ocurrieron en Foxboro, MA, a fines del año pasado”.

“No hay más información disponible en este momento”.

Otra de las noticias referentes al jugador o que tiene que ver con cuestiones relacionadas a él, es el apoyo gubernamental en estos tiempos de crisis para que pequeñas y medianas empresas puedan salir avantes. Muchos podrán aseverar que su empresa es una unidad de negocio independiente y que no tiene que ver con sus finanzas personales, sin embargo reitero el tema de sensibilidad, empatía y conciencia del entorno.





Hay muchos negocios que requieren el apoyo gubernamental para poder subsistir y por eso en la unión americana designaron parte del presupuesto a una iniciativa llamada Paycheck Protection Program (PPP por sus siglas en inglés) administrada a través de: Small Business Administration.

Esto funciona después de que las compañías se registran para ser electas a este beneficio y por supuesto muchas no han sido beneficiarias por la gran demanda y el limite de recursos. Pues resulta que la compañía TB12 en el pasado mes de abril recibió 960 mil 855 dólares, tan solo seis días después de que anunciaran su plan de expansión para tener presencia en Tampa, Nueva York y Los Ángeles.

50 por ciento de las empresas que solicitaron el apoyo no fueron favorecidas pero una donde un jugador tiene amasada una fortuna y que pudo renunciar a ese beneficio y sortear los gastos a través de sus cuentas personales, decidió no hacerlo. Es un delito, claro que no pero reiterando que es cuestión de sensibilidad, empatía inclusive un gramo de conciencia con otras tantas que no tienen esa opción y que es la fuente de trabajo de muchas familias no fueron seleccionados.

En fin, así las cosas sin embargo hay que también ser claros, no fue el único jugador o atleta millonario en recibir el apoyo, también están el boxeador Floyd Mayweather y el agente de la MLB Scott Boras, individuos con la capacidad monetaria de poder dejar ese recurso para que alguien con una necesidad apremiante pudiese ser beneficiario, solo la corte de la opinión pública ( la más severa de todas, la opinión de la gente y como te perciben) serán los que emitan un comentario.