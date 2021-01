Tras la Ronda de Comodines de la NFL, los jugadores de Pittsburgh lamentaron sus declaraciones

Terminó la Ronda de Comodines dentro de la temporada de la NFL y ya solo hay ocho equipos que continúan con aspiraciones de ganar los duelos divisionales pero también queda en claro la máxima de: “nunca hables de más y mantente humilde”; al menos yo creo que JuJu Smith Schuster y todos los Acereros de Pittsburgh ya aprendieron esa dolorosa lección tras la estrepitosa derrota en Heinz Field frente a los Browns cuando el equipo de Cleveland les metiera 28 puntos en el primer cuarto.

En una entrevista en la semana previa al duelo de la ronda de comodines el receptor de Pittsburgh minimizó al rival y su mente estaba puesta en la Ronda Divisional más que en comodines, diciendo: “los Browns son los Browns”.

Se le cuestionó sobre la temporada de Cleveland ya que había sido la más exitosa de los últimos años y generaban a una vibra distinta a otros años, a lo que Smith respondió de manera indiferente: “No, son los mismos Browns con los que jugamos cada año. Tienen un par de buenos jugadores en su equipo. Pero identidad como, no lo sé... son un montón de caras grises, los Browns son los Browns. Y es una de esas veces que será un duelo del norte de la americana... estoy muy feliz de jugar contra ellos otra vez este domingo”.

Reuters

Después del triunfo de los Browns 48-37 a Pittsburgh , la primera en postemporada desde 1994, los jugadores hicieron videollamada con su entrenador Kevin Stefanski que tuvo que ver el partido desde una televisión en su casa tras arrojar positivo en la semana a Covid-19 pero los jugadores y entrenadores no querían dejarlo fuera de ese momento histórico que gran parte fue el responsable en conseguir.

Aunque sufrió la derrota, el receptor no tiene ningún arrepentimiento por las lamentables declaraciones. “No me arrepiento de lo que dije, yo dije los Browns son los Browns. Salieron y jugaron un gran partido. Hay partidos en los que pierdes, otros en los que ganas y hoy no fue nuestra noche. Esperemos que esta versión sea la misma contra el siguiente rival, que hagan lo mismo que hicieron aquí esta noche y que tengan un gran partido”, sentenció.

Honestamente no sé hasta dónde pueden llegar los Browns esta postemporada, si juegan como lo hicieron el primer cuarto de la Ronda de Comodines será un dolor de cabeza para el equipo que se le ponga de frente, pero sobre todo la afición de ese estado está esperando que esta temporada termine en Tampa Bay, Florida. Lo único que me queda claro es que nunca, pero nunca, hables de más aunque confíes en que eres mejor que el rival; uno nunca sabe lo que pueda pasar.

Por Eduardo Ruiz/Azteca Deportes