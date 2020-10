Tyrod Taylor estuvo a punto de morir y ahora ya quiere jugar.

Se acuerdan ustedes del increíble y sorpresivo caso dentro de la NFL donde uno de los médicos del equipo de los L.A. Chargers tuvo un claro caso de mal praxis y termina perforando el pulmón del hasta ese momento quarterback titular del equipo: Tyrod Taylor. Una inyección previa al partido para tratar una lesión en las costillas le costó una pequeña perforación que le impidió respirar y como consecuencia tuvieron que llevarlo al hospital al área de urgencias.

Que problema en el que está ahora el veterano después de que Justin Herbert tomara la titularidad y dejara un buen sabor de boca al frente de los Chargers.

Tyrod Taylor será el titular siempre y cuando esté sano, fueron las palabras del entrenador en jefe Anthony Lynn. El problema radica en que si volteamos, recordamos un poco a su equipo anterior, Tyrod perdió la titularidad con Baker Mayfield tras una conmoción y no regresó a jugar, en parte por las buenas actuaciones de Mayfield en esa ofensiva pero no pudo Tyrod volver a recuperar su puesto.

Si no consigue competir y regresar a la titularidad, se va a poner color de hormiga la situación ya que Tyrod podría recurrir a la asociación de jugadores de la NFL ya que podría proceder su reclamo, la paridad de la titularidad no fue por mal rendimiento sino por algo ajeno al jugador, lo que pasaría no solo en el vestidor sino las repercusiones a la carrera de Taylor.

La buena noticia para Chargers es que el novato Justin Herbert ha mostrado grandes actuaciones en el momento en que lo necesitaban y podría acelerar el proceso de convertirse en el presente de la organización, ya que al seleccionarlo lo veían como el futuro. Mientras que del otro lado de la moneda, Tyrod tendrá que evolucionar rápidamente no solo en cuestiones físicas y recuperación sino también en competencia interna para poder tomar el lugar que “le pertenecía”.