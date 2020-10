Washington ahoga a unos Vaqueros de Dallas en estado crítico

Los Vaqueros de Dallas siguen hundidos en una crisis que no parece tener fondo. Todos los pronósticos apuntaban a una victoria sobre Washington, sin embargo no solo no lograron el triunfo, sino que fueron vapuleados 3-25 por uno de los peores equipos del campeonato.

Dallas ha recibido por lo menos 34 puntos en cinco partidos consecutivos. A su defensa de inoperante, se sumó un déficit ofensivo pocas veces visto. Los Cowboys no anotaron un solo touchdown ante Washington, y a eso se sumó la salida de Andy Dalton en el tercer cuarto, por un golpe ilegal en la cabeza que sufrió por parte de un defensor rival, dejándolo aparentemente inconsciente por algunos segundos.

Lo rescatable del equipo fue Amary Cooper, quien recibió para un total de 80 yardas, insuficientes para mostrarse en el marcador.

El pasador local, Kyle Allen, consiguió dos pases de touchdown hacia Terry McLaurin y Logan Thomas, mientras Antonio Gibson recorrió 128 yardas en 20 acarreos y una anotación terrestre.

Será una semana muy larga para los Cowboys, que en medio de una tormenta tendrán que prepararse para enfrentar a Philadelphia el próximo domingo por la noche, cuando parece que el puesto de Mike McCarthy comienza a temblar.

Otros resultados de la semana 7 de la NFL

Carolina 24-27 Nueva Orleans

Buffalo 18-10 N.Y. Jets





Green Bay 35-20 Houston

Pittsburgh 27-24 Tennessee

Detroit 25-22 Atlanta