Los rivales de los equipos mexicanos en la Concachampions

Definidos los octavos de final de la Concachampions. Con León como el vigente campeón del certamen de la Concacaf, seis equipos mexicanos buscarán la gloria, una vez más del torneo que mide a la Confederación de nuestro país, Estados Unidos, Canadá, centroamerica y el Caribe.

Los invitados por nuestro país son: América, Pachuca, Toluca, Tigres, Rayados y Chivas, quienes fueron finalistas y semifinalistas los años pasados en el Futbol de nuestro país. Cabe mencionar que todos los involucrados por la Liga BBVA MX ya tienen experencia en la competecia.

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¿Contra quien juegan los equipos mexicanos en la Concachampios?

Se dio a conocer la primera ronda, que desde un inicio es de eliminación directa. El Toluca jugará ante el Herediano; América contra el Estelí; Chivas vs Forge; Tigres frente al Vancouver; y Rayados se verá las caras con el Comunicaciones. Por su parte, Pachuca ya está clasificado a los Octavos de Final, donde espera al ganador entre el Philadelphia y el Saprissa.

Podría haber Clásico Nacional en la Concachampions

En caso de que las Águilas y el Rebaño Sagrado avancen a la siguiente ronda; e los Octavos de Final se medirián entre si, en busca de un sitio a para los Cuartos de Final de la Concachampions. Todo esto finalizará con la Gran Final el domingo 2 de junio de 2024, para ver si sigue la superioridad de los conjuntos mexicanos en el certamen.

Tigres podría alcanzar en títulos a estos equipos si es campeón del Apertura 2023

Los equipos más ganadores de la Conchampions

La nueva edición busca campeón, pues Léon, actual monarca, no tendrá participación, y para el siguiente hay varias escuadras que ya saben lo que es ganar el torneo. América tiene siete títulos; le sigue Cruz Azul con seis, Pachuca y Monterrey con cinco; Pumas tiene tres; Chivas y Toluca dos; mientras que la Fiera, el Necaxa, Puebla, Leones Negros y Tigres tienen uno.