Las sorpresas que prepara River Plate para el partido ante la Selección Mexicana

River Plate prepara varias sorpresas para el partido ante la selección mexicana. El equipo argentino presentaría a varios de sus refuerzos ante el equipo comandado por Javier Aguirre .

Resumen Inter de Porto Alegre 0-2 México | Amistoso Internacional

Te puede interesar: RESUMEN, RESULTADO y GOLES: México derrotó por marcador de 2-0 al Inter de Porto Alegre

El refuerzo de River Plate que sería presentado ante México

Uno de ellos es Gonzalo Montiel, quien fue el jugador encargado en patear el penal definitivo en la final de la copa del mundo de 2022 entre Argentina y Francia.

🏟️ ¡Primer partido de #River2025 en casa! ⚽️ Presentación de refuerzos - 20hs

⚽️ River vs Selección de México - 21hs 🎟️ Venta de entradas: https://t.co/3VDZmliBkd pic.twitter.com/scs0iVVjni — River Plate (@RiverPlate) January 16, 2025

“Es el club donde estuve desde chico, hice casi toda mi carrera y gané cosas muy importantes. Ahora hay que descansar y disfrutar de la gente. Es algo único, especial. Volver siempre a River es hermoso. Como siempre se dice: ‘siempre se vuelve a donde uno fue feliz’”, mencionó el jugador en su llegada a tierras argentinas.

Muchachos, bienvenidos a la Selección Mayor de nuestro país 🙌🤝. 10 debuts esta noche, lo de hoy fue especial ✨. #PorMéxicoTodo 🇲🇽🔥. pic.twitter.com/3Coo8gOlAG — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 17, 2025

Así como varios jugadores llegan otros se van del conjunto millonario, es el caso de Nicolás Fonseca, quien fue presentado por León y se sumará a la escuadra de los panzas verdes para el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Agradecer a todo el mundo River, a todos los hinchas, a toda la gente que me apoyó desde el primer momento, a toda la gente que creyó en mí y me acompañó para poder cumplir un sueño que ese niño tenía. Ahora voy a ser un hincha más”, fueron las palabras de despedida del ex jugador de River Plate.



Estrenaran una nueva cámara en el Estadio Monumental

Para este encuentro otras de las sorpresas que podrán tener los aficionados será el estreno de una cámara 360, que estará en las tribunas medias del estadio Monumental.

El recinto de River Plate tiene una capacidad de 85 mil personas y cuenta con una cancha 95% natural, 5% sintéticas. Además, cuenta con un palco que fue especialmente obsequiado a la familia de Lionel Messi, tiene un sistema de drenaje al estilo europeo y se encuentra en perfectas condiciones para recibir al combinado Nacional.