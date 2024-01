Los capitanes que tendría Cruz Azul para el Clausura 2024

El pasado viernes 12 de enero del 2024, arrancó el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los dos primeros partidos de la jornada fueron entre el conjunto del Querétaro vs Toluca y el Mazatlán vs Atlético de San Luis.

Para este sábado 13 de enero, se tiene el debut del conjunto de Cruz Azul que ha levantado mucha expectativa entre sus aficionados por todos los refuerzos que han traído, por el entrenador Martín Anselmi y la posible salida de Juan Escobar.

Uno de los jugadores más importantes en el conjunto celeste en el Apertura 2023 fue el defensor Juan Escobar que en varios partidos portó el gafete de capitán. El pasado viernes 12 de enero, Martín Anselmi explicó que Juan decidió tener un nuevo reto en su carrera y que él respetaría su decisión.

“Iniciando el segundo encuentro del segundo amistoso, Juan pidió cambio y nosotros creímos que se había lesionado, pero manifestó su inconformidad por iniciar con el segundo equipo, es normal, todos quieren jugar. El jugador lo entendió y se disculpó, a partir de ahí la situación era normal y luego hablando con el jugador, que me parece noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera y le dije, piénsalo, habla con tu familia, pero debo respetarlo, porque no soy dueño de la vida de nadie”.

Es por eso que con la posible salida de Escobar, el equipo tendría que elegir a los nuevos capitanes del equipo.

¿Quiénes serían los capitanes de Cruz Azul?

Anselmi tendría una tarea complicada para elegir a los nuevos capitanes del equipo, pero el jugador que sería el primer capitán es Ignacio Rivero. El defensor sería el único jugador del plantel que logró levantar el título de liga y por su experiencia y liderazgo sería la primera opción.

Los demás capitanes del plantel serían: Charly Rodriguez, Erik Lira y Uriel Antuna, que son parte de los jugadores que más tiempo llevan en el equipo y que tienen un papel importante en cada partido del equipo.

De igual forma, Anselmi podría escoger de capitán a uno de los nuevos refuerzos del plantel pero primero dejaría que los jugadores se empiecen a adaptar.

