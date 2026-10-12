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RJ Mitte: la vez que el actor de Breaking Bad “participó" en los Juegos Olímpicos de Río 2016

El actor de Breaking Bad llegó a Río 2016 como comentarista de televisión y encontró en los atletas paralímpicos una poderosa historia de superación y esfuerzo

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RJ Mitte participó como comentarista en las transmisiones de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.|Paralympics. com

Escrito por: Ariel Velázquez

RJ Mitte encontró un lugar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 lejos de las pistas, las piscinas y los podios. El actor estadounidense, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, viajó a Brasil para trabajar como comentarista de la cadena británica Channel 4, una experiencia que le permitió contar las historias de los atletas y acercar al público a una competencia que también buscaba transformar la percepción de la discapacidad.

Tenía 24 años y era su primera participación profesional en una cobertura paralímpica. Nacido con parálisis cerebral, Mitte conocía personalmente algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, aunque reconocía que sus propias capacidades deportivas estaban lejos de las exhibidas por los competidores reunidos en Río de Janeiro.

“Es la primera vez que trabajo en unos Juegos Paralímpicos y me encanta”, declaró entonces para Paralympic Games.

Su papel no estaba limitado a una disciplina. Cuando le preguntaron cuáles eran sus funciones, respondió que su trabajo consistía en hacer lo que el canal inglés le pedía.. Aquella flexibilidad lo llevó a integrarse en una cobertura internacional que reunía a comentaristas, reporteros y especialistas.

“Me siento muy honrado de tener esta oportunidad de trabajar y aprender de estos increíbles locutores y reporteros que tienen una gran influencia y una voz tan importante en todo el mundo. Es un placer”, explicó en aquella entrevista con el canal oficial de los Juegos.

La experiencia comenzó con la ceremonia de inauguración del 7 de septiembre, una celebración que el actor describió como bellamente sencilla por su capacidad de reflejar la identidad de Río y reunir a delegaciones de diferentes países.

El actor de Breaking Bad que encontró otra historia en los Juegos Paralímpicos

El baloncesto en silla de ruedas, la natación, el atletismo y el judo figuraban entre las disciplinas que más llamaban la atención de Mitte. Su interés iba más allá de los resultados. Le impresionaba la preparación de los deportistas y la determinación con la que afrontaban cada competencia.

“Estos atletas no solo quieren ganar, sino que necesitan ganar. Por ellos, por su país y por sus familias”, sostuvo en aquella entrevistañ

Para el actor, los Juegos Paralímpicos ofrecían una oportunidad de cambiar ideas preconcebidas sobre la discapacidad. La competencia mostraba el rendimiento de atletas de élite y, al mismo tiempo, ampliaba su visibilidad ante millones de espectadores.

“Reúnen al mundo y demuestran de lo que son capaces estos increíbles atletas, llevándolos al límite. Es la cúspide de lo que podemos hacer física, mental y emocionalmente”, afirmó.

Su participación en Río 2016 tuvo así una dimensión personal. Mitte había construido buena parte de su carrera pública alrededor de la representación de personas con discapacidad, pero en Brasil su responsabilidad consistía en observar y comunicar las hazañas de otros protagonistas.

RJ Mitte murió a los 34 años en Texas

Diez años después de aquella experiencia en Río de Janeiro, RJ Mitte falleció el lunes 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. La noticia fue confirmada por sus representantes, mientras que las autoridades locales informaron que la causa de su muerte permanecía bajo investigación.

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