RNG se corona Campeón de Mid Season Invitational 2022 sobre T1

La organización de esports china RNG hizo historia en la escena competitiva de League of Legends al refrendar su título de MSI de nueva cuenta en contra de Corea, pero ahora contra el tres veces campeón del mundo T1 comandado por el considerado mejor jugador de la historia del LoL, Faker.

Royal Never Give Up termina con las esperanzas de T1 y la gran final se inclinó para China.🏆🇨🇳#AumentaTuVoltaje @Volt_Mexico pic.twitter.com/kNFLH6ZvXs — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) May 29, 2022

Con este triunfo Royal Never Give Up se convirtió en el equipo “tres veces campeón del certamen”, el primer torneo internacional de la escena tiene un solo monarca y es RNG quién no pudo viajar a la sede del torneo por las restricciones que tiene China por la pandemia mundial por coronavirus, aún así el combinado chino gritó GG en la griet del invocador.

te puede interesar: Fortnite anuncia el regreso de sus torneos presenciales en noviembre

En el primer encuentro de la gran final de MSI 2022, pese al buen arranque de T1, Royal gracias al gran performance de su carrilero central Bin terminó por asegurar el primer punto para los actuales monarcas de la competencia en 33 minutos y con un exterminio doloroso para los coreanos.

Para la segunda partida el Rey Demonio regresó al buen nivel y aprovechando los errores de Royal para dominar con gran ventaja a sus rivales, en 27 minutos la dinastía ya había empatado la serie de la gran final 1-1.

El tercer juego fue de nueva cuenta para la organización de esports china, RNG comenzó a ganar encuentros individuales, incrementado el dominio en cada una de las líneas del mapa. Con la gran actuación de Wei, Royal sacó la ventaja en todo sentido y sumó su segundo juego a favor de la Final.

El juego que definirá al campeón fue peleado por T1 para mandar hacerse del match point mediante una buena toma de objetivos, controlando el flujo de la mid lane para finalmente hacerse con la victoria en media hora de partida, hecho que le daba esperanza al club comandado por Faker en poco más de diez años de carrera.

Te puede interesar: Estral Esports presenta a su Roster para el Clausura de LLA 2022

El campeonato se quedó en China

Sin embargo, la esperanza para los coreanos de ve r campeones a su equipo en casa terminó tras el buen juego de los actuales campeones en la quinta partida de la Gran Final. RNG supo mantenerse focus en el juego más importante y tras un exterminió con el asesinato de Faker en el nexo rival Royal Never Give Up gritó GG.

Con esta victoria el equipo chino se proclamó como campeón del primer torneo internacional de League of Legends por segunda vez consecutiva, pues el año pasado arrasó con DWG KIA.

China se ha convertido en la región más dominante del competitivo tras conseguir el internacional y el mundial del año pasado, además del MSI 2022 que obtiene RNG de nueva cuenta.