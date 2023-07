Robert Dante Siboldi explica el status de la operación de Ozziel Herrera

Los Tigres de Nuevo León buscan en el Apertura 2023 refrendar lo hecho en el semestre anterior, en el cual salieron campeones del futbol mexicano, sin embargo en su deseo de lograr su primer bicampeonato han reforzado su plantel en los puntos que el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi consideraba más débiles o con menor profundidad.

Posible tercer refuerzo de Tigres

Antes del arranque del Ap 2023 los Felinos de San Nicolás de los Garza contrataron al mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto y al guardameta veterano Felipe Rodríguez, aunque aún iniciado el torneo se mantienen en busca de un extremo mexicano, que al parecer ya lo habrían encontrado en la ciudad de Guadalajara.

“Sí, lo está manejando la directiva, no está cerrado, no está confirmado, es un jugador como los que estuvimos manejando en su momento, uno más en la lista, no el último ni definitivo, hay más opciones, pero en caso de, se adapta a lo que buscamos a la competitividad, reforzar la posición, puede jugar por banda y por dentro, es un jugador que tiene muy buena edad, con experiencia, joven, seleccionado, con poca participación, pero está ahí, es un jugador de buen nivel, participó en los dos campeonatos de Atlas, es interesante, viene a reforzar”, comentó Robert Dante Siboldi en relación a la posible llegada de Ozziel Herrera a Tigres.

¿Canteranos de Tigres en riesgo con Ozziel Herrera?

Desde la llegada del ex portero sudamericano al banquillo de los Felinos de San Nicolás de los Garza ha promovido el uso de distintos canteranos con el primer equipo, ya sea convocándolos o incluso ser usados como revulsivos durante los encuentros, aunque con la posible llegada de Herrera más la de Pizzuto se podrían ver afectados y volver a ser relegados a un papel secundario.

“El que venga Ozziel, viene a potenciar la posición, Peña está más cerca, puede jugar por la banda, pero creo que le falta experiencia, fogueo, va bien, creemos en él, pero viene a potenciar la posición y buscar la competencia que todos queremos, el que esté mejor estará para jugar. La confianza siempre está, lo tenemos día a día, le va a servir para esforzarse cada vez más y esa competencia del que venga o surja de fuerzas básicas siempre tendrá que esforzarse. Ninguno va a perder el lugar por que venga Ozziel”, explicó el director técnico uruguayo sobre la competencia interna en caso de que llegue Herrera al Más campeón de Nuevo León.

