El terrible dato de un jugador de Pumas tras la derrota vs Tigres

Pumas se aleja de las primeras posiciones del torneo Apertura 2023. El equipo felino cayó en casa ante Tigres y uno de los más señalados por la afición fue Robert Ergas. El jugador uruguayo ha sido criticado por sus centros, de 12 que lleva en el certamen solamente 3 han terminado en acciones de peligro para el club universitario.

“No me quiero contradecir con lo que dije recién, pero con inconvenientes, pero no los pongo de excusa. Esperemos que Ruva reciba el alta mañana. Cuando puse a los que jugaban, dije que lo ganábamos. Luego es futbol y hay un penal. Un gol de 40 metros. Luego los buscamos, a un equipo como Tigres los metimos al arco. Me parece que yo hago el análisis de que hay muchas cosas buenas, pero ganar no. No me puedo excusar en las realidades. El Chino estuvo con problemas físicos y hoy llegó y lo hizo bárbaro. Lo buscó uno de los clubes más grandes del mundo, pero le vas a decir a la gente que lo buscó el Liverpool y no, ellos quieren ganar”, dijo el estratega de Pumas, Gustavo Lema, sobre el mal momento del cuadro del Pedregal.

Tigres se acomodó en el lote de los de arriba

Por otro lado, con la victoria en CU, los Tigres de Paunovic se ubicaron en los primeros lugares del torneo.

“Yo creo que dentro de nuestro equipo hay una enorme competencia por puesto. Todo mundo entiende la importancia de los no negociables y eso se manifiesta en unos resultados buenos para cerrar esta etapa de cómo hemos estructurado la temporada. Sin pensar que hemos hecho algo de otro mundo porque queda mucho. La humildad que tenemos ahora nos permite ir avanzando, así como el espíritu colectivo. Cuando conseguimos el gol nos pasó algo similar ante América y ahí vi cosas que no me gustaron y eso se corrigió", mencionó el DT del cuadro regiomontano sobre la competencia interna en el club.

