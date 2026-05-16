CONFIRMADO: Una de sus ESTRELLAS anuncia su salida del Barcelona tras una era repleta de títulos

El delantero polaco Robert Lewandowski ha anunciado de manera oficial su salida del conjunto del Barcelona al término de la presente temporada. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el ariete de 37 años se despidió de la institución y de la afición culé, dejando claro que cumplió con creces los objetivos trazados cuando llegó al club en el verano de 2022.

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"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. Cuatro temporadas, tres campeonatos", dictaba el inicio de su emotiva carta.

El atacante no ocultó el profundo vínculo que forjó con el entorno blaugrana, añadiendo: "Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo. Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años". Asimismo, dedicó un agradecimiento especial al presidente Joan Laporta por confiar en él en un momento de reestructuración económica y deportiva, concluyendo de forma tajante: "El Barça ha vuelto a su lugar".

¿Cuántos goles anotó Robert Lewandowski con Barcelona?

A pesar de haber aterrizado en Barcelona en la veteranía de su carrera, el polaco disipó cualquier duda con un rendimiento espectacular en el área. Lewandowski se despide del Camp Nou ingresando con letras de oro en los libros de historia del club, consolidándose como el 14º máximo goleador histórico de la entidad. Sus números definitivos son una auténtica locura:

Partidos oficiales: 191 apariciones en todas las competiciones.

191 apariciones en todas las competiciones. Goles anotados: 119 dianas (incluyendo el trofeo Pichichi en la temporada 2022/23 con 23 tantos).

119 dianas (incluyendo el trofeo Pichichi en la temporada 2022/23 con 23 tantos). Asistencias: 22 pases de gol.

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Títulos conseguidos por Robert Lewandowski con Barcelona

El impacto de Lewandowski no solo se mide en anotaciones individuales, sino en campeonatos colectivos. Durante sus cuatro cursos portando la camiseta del Barcelona, el letal artillero levantó un total de 7 títulos, devolviendo al club el dominio en el futbol español de la mano de entrenadores como Xavi Hernández y, más recientemente, Hansi Flick:

LaLiga: 3 títulos (2022/23, 2024/25 y 2025/26).

3 títulos (2022/23, 2024/25 y 2025/26). Supercopa de España: 3 títulos (2022/23, 2024/25 y 2025/26).

3 títulos (2022/23, 2024/25 y 2025/26). Copa del Rey: 1 título (2024/25).

Robert Lewandowski llegó al Camp Nou con la etiqueta de súper estrella y se marcha con el estatus de auténtica leyenda, dejando un vacío gigantesco en la delantera de un Barcelona que hoy despide a uno de los mejores '9' de la época moderna.

