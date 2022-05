¡Busca equipo! Lewandowski confirma que se va del Bayern Múnich

Pese a que los aficionados Bávaros tenían la ilusión de mantener a su mejor jugador, Robert Lewandowski ha confirmado que no continuará en el Bayern Múnich, por lo que después de 8 temporadas el polaco dirá adiós.

Desde hace unas semanas se venía rumorando que decidiría no firmar una extensión de contrato con el Bayern Múnich, pues quiere probar un nuevo reto antes de colgar los botines, pero ahora el mismo polaco ha confirmado todo y falta ver qué club se acerca a él.

Lewandowski anuncia su adiós del Bayern Múnich

En palabras a medios internacionales, Robert Lewandowski confirmó que no firmará un nuevo contrato, hecho que ya le avisó a los altos directivos del equipo y sólo está a la espera de que alguna oferta atractiva llegue a él.

“Puedo confirmar que ya le he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern Múnich) que no firmaré un nuevo contrato, creo que las dos partes tienen que pensar en el futuro y buscar la mejor solución. No continuaré en el equipo por mucho”, dijo el delantero polaco.

Según se afirma, el agente de Lewandowski ya sabe que cualquier oferta que llegue a sus oficinas y las del Bayern Múnich debe ser bien analizada, pues él está abierto a cambiar de club, pero dependerá del proyecto que tengan y del interés que haya en él.

“Es muy posible que éste haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club”, sentenció.

El contrato de Lewandowski termina en junio de 2023, pero si el Bayern Múnich no quiere que se marche gratis, deberán apurarse y venderlo en este verano o a más tardar en invierno, pues en enero del otro año ya podría firmar un preacuerdo con quien él decida. Su valor aproximado es de 50 MDE.