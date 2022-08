Este será el número que Robert Lewandowski usará con el Barcelona

Uno de los bombazos más grandes del verano ya tiene dorsal definido, pues luego de que en pretemporada vimos a Robert Lewandowski con el número 12, el Barcelona ha cambiado de decisión y le otorgó uno ‘más adecuado’ para él.

Robert Lewandowski es una de las figuras más grandes que tendrá LaLiga Española y quien se espera guíe al Barcelona a una nueva etapa de éxitos, pues luego de irse en blanco la temporada pasada, deben dar un golpe de autoridad.

¿Qué número utilizará Lewandowski con el Barcelona? En redes sociales circularon muchos videos e imágenes de la presentación del delantero polaco en el Camp Nou, donde ya se le vio con su dorsal oficial, mismo que no será el 12, que fue el que utilizó en pretemporada, sino que él portará el 9.

Como se preveía desde hace semanas, este centro delantero no iba a desligarse de su número 9, pues lo ha acompañado en los últimos años de su carrera, tanto con el Bayern Múnich, como el Borussia Dortmund y la Selección de Polonia.

Ojo, como recordaremos Memphis Depay utilizó el número 9 la temporada pasada, pero el neerlandés no se lo cedió a Lewandowski, sino que todo fue una decisión que vino directamente de Joan Laporta, pues el directivo explicó por qué se hizo este cambio.

“Ha sido una decisión del club. Por razones que interesan al club, razones de imagen, razones publicitarias. Hemos pensado que era una decisión apropiada, y se ha tomado. Con respeto, por supuesto, a Memphis Depay, que lo ha entendido perfectamente”, mencionó Laporta.

El FC Barcelona debutará en LaLiga Española el próximo sábado 13 de agosto, en contra del Rayo Vallecano, día en que el Camp Nou reabrirá sus puertas después de algunas semanas de receso, por lo que la lucha para ser el nuevo monarca se reiniciará.

Lewandowski disputó los choques amistosos en contra del Real Madrid, Juventus y New York Red Bulls, mismos donde no perdieron y sumaron 5 goles a favor, pero el polaco no ha podido estrenarse con gol.