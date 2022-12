Roberto Carlos recuerda con cariño a Pelé

Tras el anuncio del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, varios futbolistas y ex jugadores se han pronunciado al respecto a través de sus redes sociales. Entre ellos, el ex defensor brasileño Roberto Carlos, que ya ha realizado dos publicaciones en memoria a ‘O Rei’.

La primera publicación que compartió fue una imagen especial de Pelé con sus momentos más destacados, acompañado del siguiente mensaje: “El mundo del fútbol te agradece todo lo que hiciste por nosotros, gracias REY @pele”.

Pero en su segunda publicación fue una foto donde salen Pelé, Ronaldo Nazário y Roberto Carlos. Los dos últimos cargan un trofeo que recibieron a manos de Pelé. Acompañada a la imagen, Roberto Carlos puso un mensaje recordando aquella premiación y le agradeció por todo lo que hizo. En los comentarios catalogan la foto como un ejemplo de las memorias eternas que cada persona puede guardar.

“Tuve el honor de recibir del Sr. @pele el trofeo al segundo mejor jugador del mundo, hubo grandes momentos pero este fue muy especial para mi carrera, descanse en paz, maestro y gracias siempre”.

Números de Pelé

Pelé es conocido por ser uno de los máximos anotadores del futbol en la historia, registra 767 goles en 831 partidos oficiales. Aunque para muchos, esa cifra es errónea y consideran que es poco pues aseguran que realmente marcó 1,282 goles en toda su carrera, contando los partidos amistosos que llegó a jugar.

Por otra parte, en la Selección de Brasil registró 92 partidos disputados, 77 goles y logró salir tres veces campeón del Mundo. Fue campeón en el Mundial de 1958 Suecia, en el Mundial de 1962 Chile y en el Mundial de 1970 México.

