Portero del América defiende lo que represetan las Chivas

El hombre que, este viernes, defenderá la portería del América, frente al Querétaro, lleva por nombre Rodolfo Cota y tiene pasado en las Chivas, el acérrimo rival. Con el Rebaño, protagonizó momentos de éxito que parecen muy lejanos por la actualidad del club. Aun así, el guardameta con el que obtuvieron su campeonato más reciente (2017) no cree que la institución sea dañina para quienes hoy la representan.

“Yo creo que al jugador que sale y que no tiene unos buenos torneos en Guadalajara, es porque después se da cuenta de ‘oye, ya estuve en Guadalajara, tengo que cambiar de chip, porque si no, voy a otro equipo y quien sale de ese equipo ¿dónde va a salir?’ No creo que sea tanto porque Chivas le haga mal al jugador, es más porque el jugador tiene que cambiar de acá (la mentalidad), y yo creo que se dan cuenta; después de ese ejemplo de ‘Chicote’ (Cristian Calderón), llega al América, ¿qué dice? ‘Tengo otra oportunidad, no la puedo desaprovechar’, entonces yo creo que va más por ahí”, analizó en conferencia.

El exitoso paso de Rodolfo Cota con las Chivas

Aunque es un suplente habitual desde que se integró al conjunto de Coapa a mediados del 2024, el arquero formó parte del plantel que conquistó el Apertura 2024 para adjudicarse el primer tricampeonato en la era de los torneos cortos. Con el Guadalajara, también levantó múltiples trofeos y, en la antesala de arrancar su participación en el Clausura 2025, se le preguntó acerca de los contrastes entre la gestión de Matías Almeyda y André Jardine.



“Creo que el fútbol ha sido muy generoso conmigo, porque me ha permitido estar, estuve en Puebla y la pasé muy bien, fui feliz, estuve en Pachuca, Chivas, León y ahora me toca estar acá y he tenido la fortuna de poder aportar algo. La era de Matías en Chivas fue muy buena, es totalmente diferente. Posiblemente, esa época, que me tocó vivirla, fue muy buena, fueron torneos diferentes; se ganó Concacaf, Liga, by no recuerdo si Supercopa también. Acá, estás hablando de un tricampeonato y la que me tocó jugar contra Tigres, la Supercopa, que era la única que me faltaba por ganar, ya la tengo”, expuso.

Y para redondear de forma política, sentenció: “Entrar en comparaciones no sería bueno, mi etapa fue muy buena, soy una persona muy agradecida, el futbol me ha dado la oportunidad de estar en los dos equipos más importantes de México”.