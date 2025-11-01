El portero que sería el REEMPLAZO de Malagón en el América para el Clausura 2026

La directiva del América estaría analizando los refuerzos para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los puestos que sería prioridad es la portería.

Es momento de cerrar el Torneo Regular y de enfocar todos nuestros esfuerzos en la Liguilla 🫡 Juntos y listos para dar el máximo. 💪 #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/NBvPqHpxXP — Club América (@ClubAmerica) October 31, 2025

André Jardine necesita tener un guardameta que le de las mismas garantías que Malagón pues para la Liguilla del Clausura 2026, no contaría con el portero debido a que si es convocado con la Selección Mexicana para el Mundial 2026, formaría parte del ciclo de la Selección Mexicana que tendrá Javier Aguirre previo a la Copa del Mundo para tener a los jugadores en un máximo nivel.

El portero que remplazaría a Malagón en el Clausura 2025

El primer candidato para poder reemplazar a Malagón es Rodolfo Cota, pues es el segundo guardameta de las Águilas. El portero ha demostrado estar en un buen nivel siempre que ha tenido minutos con el equipo, por lo que Jardine podría confiar en el para la Liguilla en caso de el equipo logre clasificar.

Otra de las opciones que ha salido en las redes sociales es Gil Alcalá, actual portero de Atlético La Paz en Expansión, luego de tener un problema en el vestuario de Pumas por el que dejó de ser el futbolista del club universitario.

Cuenta con gran experiencia en el futbol mexicano al tener minutos en equipo como: Pumas, Xolos de Tijuana y Querétaro.