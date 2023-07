El pasado martes cuatro de julio de 2023, el delantero del Inter Miami, Rodolfo Pizarro, habló en zona mixta tras terminar el partido del Inter Miami ante Columbus Crew y confirmó que podría volver a jugar en la Liga BBVA MX.

El delantero se sinceró ante los micrófonos para detallar que no sabía qué puede salir del Inter Miami pues confesó un poco desanimado que tiene contrato pero que desconocía que podía salir en intercambio o en venta del equipo.

“Creo que es difícil, ni tenía, no sabía, porque tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado, es un poco raro, ya le pasó mucho a muchos compañeros que un día están y al siguiente no, es un poco raro, es la única liga en el mundo que hace esto, sí es raro, pero son las reglas y hay que acatar”.

Tras su declaraciones, el conjunto del Inter Miami no tiene contemplado al mexicano para la nueva estructura que organiza el club con la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets, por lo que tendrá que buscar un nuevo equipo.

Rodolfo Pizarro revela ofertas en la Liga BBVA MX

El mediocampista confesó que su representante ha recibido varias llamadas de varios equipos de la Liga BBVA MX, sin confirmar ni revelar cuál es el que se ha acercado.

“Mi representante está ahí, sí le han marcado varios equipos”, explicó.

Por el momento, entre los equipos que podrían buscar al atacante son: Chivas, Pachuca y Monterrey por el pasado que tuvo en los tres clubes, además de León, que busca poder reforzarse en el mediocampo.

Pizarro quería estar en la etapa de Gerardo Martino

Por último, Rodolfo Pizarro aseguró que le hubiera gustado seguir en el equipo y coincidir con Gerardo Tata Martino.

“Si me hubiera gustado estar con él (Tata), sí me queda mal sabor de boca no haber respondido a toda la confianza que dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo, desgraciadamente nunca nos fue bien. Sobre todo este año que armó un buen equipo, no pudimos responder a esa confianza que nos dio”

