Rodolfo Pizarro habló de su salida de Chivas: “Quedamos mal”

Algunos años después y tras dos etapas en Rayados, Rodolfo Pizarro habló de lo que fue su paso por Chivas y en especial, su salida del conjunto rojiblanco. El mediocampista mexicano reconoció que “quedaron mal” por la forma en la que se dieron las cosas.

La salida de Rodolfo Pizarro en aquel momento, generó mucha polémica. Chivas acababa de conseguir su pase al Mundial de Clubes cuando anunciaron que iría a Rayados y desde entonces, la afición recriminó la decisión.

Cabe recordar que el regreso de Pizarro a Chivas sonó con mucha fuerza en las últimas semanas, antes de que se hiciera oficial su fichaje con Rayados. Ahora, a punto de hacer su debut con los regios recordó lo que vivió cuando dejó al Rebaño.

La salida de Pizarro de Chivas se dio luego de que el jugador fuera uno de los alzó la voz para que le pagaran algunos bonos a los futbolistas. En ese momento aún estaba José Luis Higuera como parte de la directiva.

“En ese momento sí era de los principales que encabezaba eso. Era uno de los principales líderes, futbolísticamente hablando y la verdad, nunca he sido un jugador que se esconda en nada, voy a de frente”, declaró para TUDN.

En la misma línea, Rodolfo Pizarro reconoció que no sabe si terminó mal o no con alguien en Chivas. Aunque él cree que no, sabe que quizá por la personalidad que tiene de decir las cosas de frente y nunca guardarse nada, le generó algún conflicto con alguien de los que estaba ahí.

“Esa es mi filosofía, ir de frente. Entonces quizá sí, sí quedamos mal, a lo mejor, no sé. Con Higuera sí hubo muchas diferencias pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con nadie de allá”, sentenció Rodolfo Pizarro.

