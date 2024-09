Rodolfo Pizarro regresa a Monterrey en el Apertura 2024

El futbol mexicano se prepara para un duelo lleno de emociones.

Rodolfo Pizarro, el último refuerzo del Mazatlán FC, podría hacer su debut en la Liga BBVA MX justamente ante su exequipo, los Rayados de Monterrey.

Un reencuentro que promete ser especial para el mediocampista mexicano, quien regresa al país tras su paso por el futbol europeo.

Te puede interesar: Llegó a la CDMX el refuerzo BOMBA del América para el Apertura 2024

Pizarro regresa a México

A sus 30 años, Pizarro vuelve a casa.

Su carrera ha estado marcada por su paso por equipos como Pachuca, Chivas y Monterrey, donde se consolidó como uno de los mejores futbolistas mexicanos.

Tras su aventura en el viejo continente, el volante decidió regresar a México para reencontrarse con sus raíces y seguir haciendo historia.

Oscuro paso por Europa

En conferencia de prensa el jugador reveló detalles de su salida de las AEK Athenas, donde coincidió con el entrenador Matías Almeyda.

Según Pizarro, el técnico argentino no tenía la última palabra en cuanto a su continuidad en el equipo.

“En realidad no lo logro entender, porque Matías me decía que la directiva no quería que jugara ni nada.

No lo logro entender, porque al final, el técnico también decide. Yo siempre estuve en comunicación con Almeyda, hasta la fecha.

La relación estuvo muy bien, pero al final no logro entender por qué", comentó Pizarro en conferencia de prensa.

Resumen Puebla 2-3 Pachuca | Jornada 9, Apertura 2024

Vucetich y Pizarro: Un reencuentro especial

Otro elemento que añade interés a este partido es el regreso de Víctor Manuel Vucetich a Monterrey.

El “Rey Midas” vuelve a la sultana del norte después de un año de dejar al equipo acompañado de Rodolfo Pizarro.

Para los aficionados de Monterrey, el regreso de Pizarro y Vuce será un momento para recordar los viejos tiempos y para valorar todo lo que el jugador y entrenador aportaron al equipo.

Sin embargo, también habrá quienes sientan cierto resentimiento por su salida.

Te puede interesar: Récord de ‘Chicharito’ Hernández en Premier League EN PELIGRO por Raúl Jiménez