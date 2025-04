Rodolfo Rotondi rompió el silencio y reveló su sentir tras sus errores ante el América

Este martes 8 de abril del 2024, previó al partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul vs América, el conjunto celeste publicó un video en sus redes sociales en el que Rodolfo Rotondi habló por primera vez en el año y se sinceró tras los errores que ha cometido ante el equipo de Coapa.

Rodolfo Rotondi agradece a la afición de Cruz Azul por su apoyo

El argentino le agradeció a los aficionados Celestes por el apoyo que le dieron tras la eliminación en semifinales ante el América y aceptó las criticas que ha recibido por las dos faltas que ha cometido.

“Agradecerle a gran parte de la afición qué me ha apoyado, que ha estado conmigo en estos momentos. Obviamente uno siempre trata de dar lo mejor, intentar ganar. Me ha tocado estar en dos situaciones complicadas pero me han apoyado, he sentido el cariño de la gente. Las críticas también las entiendo y trabajo para revertir esa situación y poder salir adelante”.

‼️ EXCLUSIVA ‼️ Por primera vez en el año, Rodolfo Rotondi habló frente a las cámaras 🎥 Vean YA nuestro ACCESO TOTAL con Rodo 🔥 pic.twitter.com/nZKqj0dDWk — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 8, 2025

Rotondi detalló que fue clave su familia en su proceso para salir adelante por los errores. Agregó que también tuvieron un papel fundamental sus compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club.

“Mi pareja, mi familia en Argentina fue lo que me ayudó mucho. Los días posteriores fueron muy difíciles, pero llegar a mi casa me ayudó mucho. Mucha afición de Cruz Azul me apoyó y eso es muy importante. Hay que seguir trabajando, el apoyó de mis compañeros, cuerpo técnico, la gente acá en el club creo que eso también es fundamental, el llegar acá y sentir esa energía. Eso fue muy importante para poder cambiar el chip y poder volver a intentarlo.

Por último, reveló que tuvo una llamada con Víctor Velázquez tras la eliminación en semifinales y el presidente de Cruz Azul le mostró su apoyo.

“Tuve una llamada del ingeniero al otro día de la eliminación y me mostró su apoyo, confió en mi y que hay que volver a intentarlo. Creo que eso fue muy lindo, me deja tranquilo. Siempre conmigo fue muy buena persona Víctor. Me ayudó, incluso esas son cosas que se valoran mucho y en esos momentos es difícil que te llame un presidente, te muestre su apoyo, que lo haya hecho, para mi significó mucho y el querer que empiece el otro torneo y ayudar”.