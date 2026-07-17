Mourinho le exige al Real Madrid el fichaje de este jugador; vale 55 millones de euros

El mercado de transferencias en el futbol del viejo continente está más vivo que nunca, y sin duda, una de las escuadras más movidas en este aspecto es el Real Madrid, institución que buscará volver a la cima a nivel nacional e internacional de la mano de José Mourinho.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

El entrenador portugués vuelve a la Casa Blanca después de más de una década con la intención clara de terminar con la hegemonía del Barcelona en las últimas dos temporadas. Ante ello, vale decir que Mourinho le ha exigido a la directiva del Real Madrid el fichaje de este elemento.

¿Qué fichaje quiere el Real Madrid de José Mourinho?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , José Mourinho entiende que la zona defensiva es una de las que más necesitan cambios para la siguiente temporada. Ante tal situación, ha puesto su mirada en Riccardo Calafiori, elemento de apenas 24 años de edad.

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🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Real Madrid are INTERESTED in signing Arsenal defender Riccardo Calafiori this summer.



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La fuente detalla que el actual futbolista del Arsenal es uno de los elementos que más interesan al Real Madrid de cara a la siguiente temporada, pues puede desempeñarse como central o lateral izquierdo. De concretarse, el conjunto merengue tendría que desembolsar alrededor de 55 millones de euros por él, según Transfermarkt.

A su vez, la fuente menciona que, así como Riccardo, el Real Madrid tendría en mente distintos planes para la defensa que llegan directamente de la Premier League. Uno de ellos sería el ecuatoriano Pedro Hincapié, mientras que el otro sería el también portugués Rúben Dias.

¿Qué jugadores ha fichado el Real Madrid para el siguiente torneo?

El Real Madrid es uno de los equipos que mejor se ha movido en este periodo de fichajes, pues en cuestión de unas semanas confirmó las llegadas de elementos de la talla del lateral izquierdo Marc Cucurella, del experimentado mediocampista Bernardo Silva y del central francés Ibrahima Konaté.